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2023
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Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника поднялся на 0,69%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,69%, до 2204,41... ПРАЙМ, 30.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника поднялся на 0,69%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,69%, до 2204,41 пункта, долларовый РТС снизился на 0,5%, до 987,39 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 90 копеек — до 70,36 рубля.