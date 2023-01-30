МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника поднялся на 0,69%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на фоне позитивных корпоративных новостей

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,69%, до 2204,41 пункта, долларовый РТС снизился на 0,5%, до 987,39 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 90 копеек — до 70,36 рубля.