МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Рынки Европы закрылись снижением на данных из Великобритании

По состоянию на 7.51 мск южнокорейский KOSPI растет на 0,42% — до 2 593,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1,6% — до 7 198,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,45%, до 33 423 пунктов.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в четверг в связи с выходным днем. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,31% — до 3 197,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,95%, до 2 039,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,98%, до 19 218,35 пункта.

Биржи США в среду снизились в диапазоне 0,3-1,21%. Рынки оценивали речь главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе. Он, в частности, сказал, что с середины прошлого года инфляция несколько замедлилась, но инфляционное давление остается высоким. Также Пауэлл заявил, что практически все члены комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.