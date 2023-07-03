МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает боковое движение во второй половине понедельника под действием разнонаправленных факторов, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Биржи Европы в основном растут на рисковых настроениях рынков

К 14.59 мск индекс Мосбиржи растет на 0,15%, до 2801,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 958,87 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,97%, до 76,14 доллара за баррель.

"Российский рынок после позитивного старта просел вслед за нефтяными ценами. Однако вскоре они совершили рывок вверх, в очередной раз обновив недельный максимум. На этом фоне у нас произошел восходящий импульс, индекс Мосбиржи переписал дневную вершину. К текущему моменту наш рынок вновь сдал позиции. Вероятно, завершение дивидендного сезона подталкивает все больше участников к фиксации прибыли. Покупки слабеют в отсутствие новых идей для роста", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Игорь Додонов из "Финама" считает, что поддержку отечественным акциям оказывают позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, вызванная ожиданиями скорого смягчения денежно-кредитной политики, а также рост цен на нефть. Давление на российский рынок акций, по мнению аналитика, оказывает умеренное укрепление рубля и отсутствие новых драйверов для роста после окончания дивидендного сезона.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста к 14.59 мск оказались акции En+ Group (+4,02%), акции "Магнита" (+2,34%), "Алросы" (+2,26%), "Сегежи" (+1,85%) и ВТБ (+1,52%).

"Магнит" еще на прошлой неделе сообщил об увеличении объема выкупа своих акций у нерезидентов втрое, до 30,37 миллиона бумаг или 29,8% капитала на фоне высокого спроса. "Магнит" в целом сейчас заинтересован в максимальном снижении доли нерезидентов в капитале, при этом у компании для этого также имеются необходимые ресурсы… Краткосрочно бумаги сохраняют потенциал развития восходящего движения и могут нацелиться на 5600 рублей и 5840 рублей: наращивать "лонги" имеет смысл по мере преодоления сопротивлений", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки падают акции "Мосэнерго" (-7,57%). Также заметно снижаются акции ЛСР (-3,48%), расписки Ozon (-1,82%), акции МТС (-1,8%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (-1,62%) и акции "Яндекса" (-1,52%).

Владимир Чернов из Freedom Finance Global полагает, что на расписки TCS Group оказывает давление ожидаемое ужесточение денежной кредитной-политики Банком России, поскольку котировки компаний "роста", по его мнению, обычно негативно реагируют на повышение ставок.

ПРОГНОЗЫ

"Для индекса Мосбиржи по-прежнему остается актуальным сценарий консолидации в диапазоне 2740–2805 пунктов. Если котировки нефти возобновят снижение, а рубль перейдет к коррекционному укреплению, фондовый индикатор может направиться к нижней границе данного коридора", — говорит Бабин.

Додонов ожидает, что российский рынок акций завершит сегодняшнюю торговую сессию в умеренном плюсе.

Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи — 2750-2850 пунктов, по РТС — 970-1000 пунктов.