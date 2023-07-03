МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне коррекционного укрепления рубля, следует из данных торгов. Рубль корректировался вверх после сильного падения на прошлой неделе

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,12%, до 2793,93 пункта, долларовый РТС вырос на 1,02%, до 992,94 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 96 копеек, до 88,59 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК СЛЕГКА СПОЛЗ

Российский рынок акций в понедельник незначительно снизился по индексу Мосбиржи на фоне коррекционного роста рубля.

"Российский рынок акций большую часть понедельника торговался в небольшом плюсе, к концу сессии продавцы немного усилили давление, и он ушел в минус. В акциях экспортеров продолжает отыгрываться слабость рубля, хотя сегодня, особенно вечером, российская валюта предпринимала попытки укрепления", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.27 мск снижалась на 0,6%, до 75 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103 пунктов. Западные фондовые рынки менялись разнонаправленно в пределах 0,5%.

В лидерах снижения цены на Московской бирже к закрытию торгов оказались акции ЛСР (-6,7%), МТС (-3%), НМТП (-2,8%), бумаги Qiwi (-2,5%), "Яндекса" (-2,2%). Выросли акции "Северстали" (+3,5%), "Магнита" (+2,6%), ВТБ (+1,7%), Сбербанка (+1,5%).

ПРОГНОЗЫ

На начавшейся неделе нас ожидается финальный аккорд дивидендных отсечек, которые могут в моменте сдерживать динамику индекса Мосбиржи, однако эти же дивиденды могут в последствии реинвестироваться и тем самым оказывать поддержку рынку до конца июля, рассуждает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз на 4 июля по индексу Мосбиржи – 2725-2825 пунктов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи завершил недолгую консолидацию и вполне может протестировать недавние максимумы на уровне 2820 пунктов, считает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".