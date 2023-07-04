МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций частично отыграл снижение первой половины вторника и теряет порядка 0,2% во второй половине дня, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы Уолл-стрит немного снизились в выходной день в США

К 14.55 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,21% — до 2788,14 пункта. Долларовый индекс РТС при этом падает на 1,58% — до 977,24 пункта на фоне роста курса доллара на 1,32%, до 89,88 рубля.

Утром индекс Мосбиржи снижался примерно на 0,5%, РТС — на 1%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,65% — до 75,88 доллара за баррель.

"Скорее всего, у нас продолжается фиксация прибыли в отсутствие новых идей для роста. В то же время ключевой драйвер ралли последних месяцев — дивидендный — почти исчерпал себя с завершением сезона закрытия реестров для получения дивидендов. К тому же сохраняется большая политическая и экономическая неопределенность, несущая высокие риски, которые способны реализоваться на рынке в любой момент", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Сильнее всего к текущему моменту снижаются акции "СмартТехГрупп" (материнская компания CarMoney) – на 9,31%. Торги акциями CarMoney на Московской бирже начались в понедельник, рост в первый день достигал 5,3%.

Также существенно дешевеют привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" (на 3,62% и 2,8% соответственно), акции "Соллерса" (-3,42%), ЛСР (-2,44%). При этом акции "Совкомфлота", понижавшиеся утром примерно на 4% на фоне дивидендной отсечки, почти отыграли потери и дешевеют лишь на 1,43%. Спокойный старт недели

"По акциям ЛСР и "Башнефти" продолжалась фиксация прибыли после сильного роста предыдущих недель. Последний день с дивидендами за 2022 год бумаги обеих компаний можно будет купить уже в эту среду", — напоминает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах роста — расписки Globaltrans (+3,67%), акции МТС (+2,14%), привилегированные (+1,9%) и обыкновенные (+1,04%) акции "Сургутнефтегаза", акции ВТБ (+1,13%) и "ФСК-Россети" (+0,88%).

Кожухова отмечает, что поддержку бумагам "Сургутнефтегаза" во вторник оказал очередной виток ослабления рубля, активизирующий покупки в надежде на использование валютной "кубышки" компании.

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что в случае ухудшения внешнего фона индекс Мосбиржи может пробить нижнюю границу диапазона 2740-2805 пунктов, в котором он движется сейчас.

Ксения Лапшина из "Финама" полагает, что индекс завершит основную торговую сессию недалеко от текущих уровней.

"Индексы Мосбиржи и РТС опустились ниже ввиду отсутствия внутренних и внешних позитивных драйверов, при этом рублевый индикатор остается у поддержки 2780 пунктов. Преодоление указанной отметки укажет на риски развития снижения индекса Мосбиржи в район 2740 и 2700 пунктов еще до закрытия дивидендных реестров по крупным эмитентам, по многим из которых инвесторы фиксируют прибыль заранее", — говорит в свою очередь Кожухова.