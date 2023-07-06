МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

К 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,63%, до 2822,68 пункта, однако долларовый индекс РТС снижается на 1,02%, до 959,46 пункта. Российский рынок акций растет в начале торгового дня