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2023
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Российский рынок акций растет на 0,6 процента
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Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. К 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,63%, до 2822,68... ПРАЙМ, 06.07.2023
новости, акции, рынки, рф, мосбиржа, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торговой сессии четверга по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
К 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,63%, до 2822,68 пункта, однако долларовый индекс РТС снижается на 1,02%, до 959,46 пункта.