2023-07-06T19:18:13+03:00
2023-07-06T19:18:13+03:00
2023-07-06T19:18:13+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230706/841022572.html
Российский рынок акций повысился на 0,5 процента
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,52%, до... ПРАЙМ, 06.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,52%, до 2819,60 пункта, долларовый РТС — на 0,17%, до 970,93 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара 70 копеек, до 91,70 рубля.