МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Глава набсовета Мосбиржи призвал проявить заботу к иностранным инвестициям

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,52%, до 2819,60 пункта, долларовый РТС — на 0,17%, до 970,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара 70 копеек, до 91,70 рубля.