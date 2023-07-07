МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показывают снижение, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов. 

Индексы.

Фондовые биржи Европы закрылись значительным снижением

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,36% — до 3 194,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2 030,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 18 289 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,27% — до 2 523,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 7 056,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,55%, до 32 593,5 пункта.

Азиатские трейдеры следуют динамике торгов предыдущего торгового дня в США. Так, индексы Уолл-стрит показали снижение в четверг, причем технологический индекс NASDAQ уменьшился на 0,8%.

Теперь инвесторы ожидают в пятницу важную статистику из США, которая может дать подсказки о дальнейшей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.

Чем дольше статистика будет указывать на сильную экономику, тем дольше ФРС будет продолжать ужесточение, считает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс.

В июне ФРС сохранила ставку после длительного ужесточения на фоне высокой инфляции. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. Монетарное ужесточение усиливает опасения по поводу возможной рецессии, что сдерживает рисковые настроения рынков.