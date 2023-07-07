МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показывают снижение, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы закрылись значительным снижением

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,36% — до 3 194,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2 030,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 18 289 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,27% — до 2 523,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 7 056,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,55%, до 32 593,5 пункта.

Азиатские трейдеры следуют динамике торгов предыдущего торгового дня в США. Так, индексы Уолл-стрит показали снижение в четверг, причем технологический индекс NASDAQ уменьшился на 0,8%.

Теперь инвесторы ожидают в пятницу важную статистику из США, которая может дать подсказки о дальнейшей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.

Чем дольше статистика будет указывать на сильную экономику, тем дольше ФРС будет продолжать ужесточение, считает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс.

В июне ФРС сохранила ставку после длительного ужесточения на фоне высокой инфляции. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. Монетарное ужесточение усиливает опасения по поводу возможной рецессии, что сдерживает рисковые настроения рынков.