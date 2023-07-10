МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы закрылись ростом после падения днем ранее

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,17%, до 3 202,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,41%, до 2 038,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,78%, до 18 509 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,33%, до 2 535,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,26%, до 7 024,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 сокращается на 0,1%, до 32 350 пунктов.

Ранее в понедельник утром государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции в стране — в июне не изменился в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%.

Также трейдеры продолжали оценивать американскую статистику, опубликованную ранее. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, как и ожидали аналитики. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч при ожидаемом росте на 225 тысяч.

"Рост числа рабочих мест замедляется. Это совсем не удивительно после массовых увольнений по всей стране", — приводит агентство Associateв

Press комментарий старшего экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта. "В двух словах, хотя рост числа рабочих мест замедляется, этого недостаточно, чтобы порадовать ФРС", — добавил эксперт.