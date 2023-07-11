МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций полностью растерял весь свой утренний рост во второй половине торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Рубль символически подрос к доллару и евро, слабо снизился к юаню

Индекс Мосбиржи к 15.04 мск повышается на 0,06%, до 2858,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 998,62 пункта. При этом на утренних торгах индекс Мосбиржи повышался примерно на 0,3%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,58%, до 78,14 доллара за баррель.

"Препятствием для дальнейшего подъема российского рынка выступает неуверенная динамика нефти, которая вчера сильно откатилась от двухмесячных вершин. Сегодня котировки не сумели продолжить рост первой половины дня, серьезно сдав позиции. Учитывая, что рубль может показать более существенную восходящую коррекцию, это сдерживает у нас покупки акций и усиливает продажи", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Совкомфлота" (+4,21%), "Селигдара" (+3,32%), "Соллерса" (+2,87%), ДВМП (+2,3%) и расписки X5 Retail Group (+2,16%).

"Лучше рынка сегодня торгуются розничные сети, для которых благоприятно укрепление рубля: они работают на внутреннем рынке, импортируя часть продаваемой продукции. Котировкам X5 дополнительную поддержку оказывают новости о планах расширения торговой сети", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Акции ВТБ растут на 1% на фоне сообщения банка о том, что его прибыль за первое полугодие составит 289 миллиардов рублей, а по итогам года банк заработает около 400 миллиардов рублей.

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки снижаются акции НМТП, теряющие 3,37% своей стоимости. Также ощутимо дешевеют бумаги "Полюса" (-2,21%), ТМК (-1,83%), привилегированные (-1,47%) и обыкновенные (-1,17%) акции "Мечела".

Обыкновенные (-0,46%) и привилегированные (-0,28%) акции Сбербанка умеренно негативно реагируют на отчет кредитной организации за I полугодие по РСБУ, зафиксировавший получение ею прибыли за этот период в объеме 727,8 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

"В случае улучшения внешнего фона и возобновления нисходящей динамики рубля индекс Мосбиржи способен вернуться к повышению с ближайшей целью в районе 2900 пунктов", — считает Бабин.

По мнению Чернова, индекс Мосбиржи закончит сегодняшние торги в диапазоне 2820-2900 пунктов, РТС — в коридоре 970-1000 пунктов.