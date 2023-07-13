МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине четверга ускорил свое снижение на фоне роста курса рубля к основным торгуемым иностранным валютам, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит поднялись перед выходом статистики

К 14.51 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,62%, до 2878,92 пункта, долларовый индекс РТС повышался на 0,3%, до 1008,04 пункта. На торгах утром индекс Мосбиржи понижался в пределах 0,3%. При этом курс доллара снижается на 1%, до 89,97 рубля, юаня — на 1,32%, до 12,53 рубля, евро — на 0,46%, до 100,46 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,32%, до 80,37 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превышал уровень 2900 пунктов, но закрепиться над ним не смог, вскоре перейдя к активному снижению. Давление на фондовый индикатор оказывает быстрое укрепление рубля. Дополнительным негативом может выступать приближение выходных. На фоне большой геополитической неопределенности многие в конце торговой недели сокращают позицию в акциях или воздерживаются от их покупки, опасаясь реализации каких-либо рисков в следующие несколько дней", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.51 мск снижаются обыкновенные акции "Башнефти" (-2,17%), акции "Новатэка" (-1,47%), Polymetal (-1,36%), расписки VK (-1,3%), акции ДВМП (-1,26%) и "Сегежи" (-1,23%).

"Бумаги "Сегежи" дешевеют на фоне укрепления рубля, которое оказывает давление на ее валютную выручку", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В лидерах роста — обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+3,21%), акции "Белуги" (+3,1%), "Интер РАО" (+1,63%), ТМК (+1,16%), ФСК "Россетей" (+1,09%) и АФК "Система" (+0,88%).

"Не исключено, что интерес к акциям банка "Санкт-Петербург", "Белуги" и ТМК обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года", — отметила аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"На российском рынке сходит на нет дивидендный фактор, подпитывавший уверенный рост индекса в первой половине года. Вероятно, инвесторы с осторожностью подходят к добавлению новых позиций и предпочитают фиксировать прибыль в отсутствие серьезных драйверов для российского рынка. Ожидаем небольшого снижения индекса Мосбиржи по итогам торгов четверга", — говорит аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

По мнению Чернова, индекс Мосбиржи завершит сегодняшние торги в диапазоне 2860-2925 пунктов, РТС — в рамках коридора 990-1020 пунктов.