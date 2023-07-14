Российский рынок акций снижается на 0,2 процента в начале торгов пятницы
https://1prime.ru/Stocks/20230714/841084121.html
Эксклюзив
На голодный паек. Китай приготовил Западу высокотехнологичное испытание
Эксклюзив
Недовольны все. Почему рублю помогут еще до конца лета
Эксклюзив
$100 за баррель? США хотели сбить цены на нефть, но лишь ускорили их рост
Эксклюзив
Водителям раскрыли, как понять, что машина вскоре потребует огромных трат
Статьи
Пошли лесом: Европа требует вернуть дешевые ресурсы из России
Эксклюзив
Слаб здоровьем: Китай опять подкладывает всем свинью
Эксклюзив
Водителей предупредили, что теперь нельзя давать в руки инспекторам ГИБДД
Эксклюзив
Водителям объяснили, как будут урегулировать убытки по ОСАГО с 15 июля
https://1prime.ru/Stocks/20230714/841084121.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.