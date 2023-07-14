МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается примерно на 0,2% в начале торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.

К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,18%, до 2880,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1008,47 пункта. Акции "Газпрома" слабо растут после заявления Миллера