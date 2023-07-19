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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230719/841129500.html
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,38 процента
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Российский рынок акций по итогам основной сессии среды понизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на... ПРАЙМ, 19.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии среды понизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,38%, до 2943,43 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 1015,13 пункта.