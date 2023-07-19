МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии среды понизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Фунт стерлингов упал к доллару на один процент на данных по инфляции

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,38%, до 2943,43 пункта, долларовый РТС — на 0,96%, до 1015,13 пункта.