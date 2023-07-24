МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются на ожиданиях вокруг заседаний крупных центробанков, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы завершили торги в основном ростом

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,08%, до 3 170,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускается на 0,14%, до 2 009 пунктов, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 1,47%, до 18 795 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,61%, до 2 625,58 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,06%, до 7 318,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,22%, до 32 707,5 пункта.

На неделе итоги очередных заседаний объявят Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Согласно ожиданиям рынков, в среду ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых. Инвесторы также полагают, что ЕЦБ в четверг увеличит ставку также на 25 базисных пунктов с нынешних 4% годовых.

Мировые центробанки начали политику ужесточения в прошлом году на фоне высокой инфляции, что вместе с этим усилило риски возможной рецессии. В то же время аналитики Goldman Sachs понизили прогноз по вероятности рецессии в следующие 12 месяцев до 20% с 25%, пишет агентство Франс Пресс.

"Последние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии", — приводит агентство слова старшего экономиста банка Яна Хатциуса (Jan Hatzius).

Рынки также будут следить за сезоном корпоративной отчетности, который продолжается на текущей неделе. Финансовые данные по итогам календарного периода и прогнозы компаний могут дать рынкам больше подсказок по состоянию экономики и ожиданиям фирм на текущий год.