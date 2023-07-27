МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгового дня повышается примерно на 0,6%, индекс Мосбиржи при этом вплотную приблизился к круглой цифре в 3000 пунктов — максимуму с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на газ в США снизились на два процента из-за менее жаркой погоды

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск растет на 0,62%, до 2988,79 пункта, долларовый индекс РТС — также на 0,62%, до 1045,13 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,9%, до 83,3 доллара за баррель.

"Восходящей динамике индекса Мосбиржи способствует возвращение нефтяных цен к трехмесячным вершинам, установленным в начале недели. К тому же рубль так и не смог укрепиться под воздействием налогового периода, подходящего к концу. Относительно низкий курс рубля со временем лишь усиливает позитивный финансовый эффект для многих компаний, не только ориентированных на экспорт", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Анна Буйлакова из "Финама" полагает, что сегодняшний рост рынка акций также обусловлен благоприятными настроениями на зарубежных фондовых площадках и ростом стоимости металлов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости — акции Globaltruck Management, в отсутствие новостей подскакивающие в цене на 92,17%, до 258,25 рубля — максимума за всю свою историю.

Также существенно дорожают бумаги "Русснефти" (+4,76%) НЛМК (+3,82%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+2,89%) и акции "Алросы" (+2,71%).

Котировки ВТБ продолжают рост и повышаются на 4%. Ранее в четверг зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что прибыль банка по МСФО за прошлый квартал составила 142,6 миллиарда рублей, а за всё полугодие — рекордные 289,8 миллиарда рублей.

Акции "Яндекса" (+0,07%) при этом почти не реагируют на опубликованный компанией отчет, согласно которому его квартальная выручка выросла на 55% в годовом выражении и составила 182 миллиарда рублей.

"Финансовые результаты "Яндекса" продолжают удивлять рынок, отражая лидерство компании на российском рынке онлайн-рекламы… При этом, как и ожидалось, относительно корпоративной реорганизации на этом этапе новой информации не представлено", — отмечает Константин Белов из инвестбанка "Синара".

Сильнее всего дешевеют расписки Noventiq (-2,04%), Globaltrans (-1,23%), акции "Белуги" (-1,06%), расписки X5 Retail Group (-0,56%) и акции "Магнита" (-0,32%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня Индекс Мосбиржи приближается к круглому значению в 3000 пунктов, преодоление которого может открыть путь для дальнейшего роста. При этом ввиду отсутствия широких драйверов для рынка… мы можем увидеть небольшую коррекцию перед продолжением укрепления индекса", — оценивает Буйлакова.

По мнению Бабина, сегодня и завтра рост отечественного рынка может притормозить, возможна и умеренная коррекция вниз из-за традиционных опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

"Однако в целом сохраняется высокая вероятность, что в ближайшие сессии или в начале следующей недели индекс Мосбиржи проверит на прочность психологически важный уровень 3000 пунктов", — заключает эксперт.