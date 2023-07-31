МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Режим торгов и расчетов Т+1 на Московской бирже, на который торговая площадка переходит с сегодняшнего дня, позволит инвесторам получать дивиденды от акций, купленных за один день до закрытия дивидендного реестра, а не за два, как это было ранее при режиме торгов Т+2, рассказали РИА Новости российские брокеры. Что такое клиринг: функции и суть системы, как она работает

В начале июня Московская биржа анонсировала, что с 31 июля переведет торги на фондовом рынке на единый режим торгов и расчетов Т+1 вместо использовавшегося ранее режима Т+2. Это означает, что регистрация прав на ценные бумаги отныне будет происходить на следующий рабочий день вместо двух рабочих дней — в случае покупки ценной бумаги, она будет зачисляться на счет инвестора на следующий рабочий день, а не через два рабочих дня как ранее. Это же применимо и к продаже ценных бумаг и зачислению средств от их продажи на счет.

Также это изменение затрагивает попадание инвесторов в реестр акционеров, претендующих на выплату дивидендов. Если ранее ценные бумаги было необходимо приобрести за два рабочих дня до закрытия реестра, то отныне для того чтобы попасть в дивидендный реестр, будет достаточно купить бумаги за один рабочий день до его закрытия. Кроме этого, с сегодняшнего "СПБ Биржа" также переведет торги российскими и квазироссийскими ценными бумагами на режим торгов Т+1 для синхронизации расчетов с Московской биржей.

"Это значит, что ценные бумаги будут поступать на депозитарные счета на следующий день после совершения сделки. С 2013 года действовал режим Т+2, однако после совещания с участниками рынка и, опираясь на мировой опыт, Мосбиржа решила поменять торговый режим. Смена может позитивно сказаться на ликвидности и ускорить расчеты. Для частного инвестора это значит, что для получения дивидендов по акциям теперь достаточно купить бумагу за один торговый день до закрытия реестра вместо двух дней", — подтвердил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

"Если инвестор продает бумаги, то денежные средства на счет поступят на следующий торговый день", — дополнил он. В свою очередь, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков отметил, что помимо указанных выше преимуществ переход на режим торгов Т+1 также означает увеличение скорости расчетов и унификацию подхода к торгам разными инструментами. Так, например, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях и до этого торговались в режиме Т+1.

"Переход на цикл Т+1 открывает ряд преимуществ для брокеров и их клиентов: Во-первых, сроки расчета синхронизируются со сроками расчета на валютном рынке и на рынке рублевых облигаций. То есть будет гораздо меньше проблем, связанных с тем, что, допустим, клиент продал свои акции за рубли и хочет купить на них валюту, но не может это сделать, так как на дату расчетов по сделке с валютой рубли еще не придут на счет", — отметил начальник управления интернет-трейдинга инвестиционного банка "Синара" Сергей Выжлаков.

"Во-вторых, если распродать весь свой портфель, то уже на следующий день деньги можно вывести в полном объеме. Некоторые брокеры дают это делать в день продажи и сейчас, но далеко не все. В-третьих, аналогичный переход на Т+1 планируется и на зарубежных рынках в ближайший год-два, что позволяет российским биржам синхронизировать все расчеты с зарубежными площадками, когда те тоже перейдут на Т+1. Также есть ряд операционных преимуществ и для брокеров", — дополнил он.