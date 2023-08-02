МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Существенной коррекции российского рынка акций до конца этого года ожидать не стоит, эксперты допускают лишь небольшое техническое снижение индекса Мосбиржи в этом году в отсутствие "черных лебедей", следует из комментариев аналитиков, опрошенных РИА Новости.

С начала этого года индекс Мосбиржи повышался все 7 месяцев подряд, а рост по индексу составил порядка 43% — на пике он поднялся выше 3100 пунктов впервые с февраля 2022 года. В последний раз рублевый индекс рос так долго более 10 лет назад — в период с августа 2010 года по апрель 2011 года. При этом тогда индекс повысился немного скромнее — примерно на 32,5%.

"Глубокой коррекции мы не ждем, так как денег в рынке достаточно много, а акций в свободном обращении мало, потому что большая часть заморожена на счетах "С" у нерезидентов. Многие сейчас ждут откат, чтобы купить акции, в такой ситуации коррекции будут выкупаться. Но и бурного роста с уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи мы также не ждем. Предполагаем, что индекс сейчас встанет в широкий диапазон, и мы увидим "боковик" в ближайшие месяцы", — считает начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

Управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев отмечает, что техническая коррекция на рынке возможна. По его мнению, любое негативное событие может спровоцировать фиксацию прибыли и снижение индекса Мосбиржи в пределах 5%. Тем не менее эксперт считает, что при сохранении курса рубля на текущем уровне или дальнейшем его ослаблении глубокая коррекция рынка акций вряд ли возможна, а потенциальные снижения рынка стоит использовать для увеличения позиции в акциях.

"В этом году коррекции после роста рынка возможны, например если цена нефти существенно пойдёт вниз, а Россия не выполнит даже консервативный план по нефтегазовым доходам. В этом случае индекс Мосбиржи может опуститься в область 2700 пунктов, но совсем не факт, что на этом уровне он задержится надолго", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее мнению, драйверами роста рынка могут быть сильные финансовые результаты компаний, дивидендные выплаты и позитивный макроэкономический фон в мире. Аналитик отметила, что если в этом году не будет "черных лебедей", то индекс Мосбиржи может вырасти как минимум до 3300 пунктов.

Так же позитивно на рынок смотрит и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Он не ожидает, что рынок может скорректироваться ниже отметки 2850 пунктов, но отмечает, что даже уровень 3000 пунктов пробить будет тяжело. По мнению Зельцера, рост рынка, как и ранее, будет поддерживаться большим количеством коротких позиций, которые будут в спешке закрываться, девальвацией рубля, увеличивающей рублевые доходы экспортеров, дивидендными выплатами и редомициляцией компаний в дружественные страны.

Наиболее осторожно к рынку относится инвестиционный советник "Открытие Инвестиции" Роман Ватутин. Он напомнил, что в истории российского фондового рынка не было циклов роста продолжительностью более 7 месяцев. В связи с этим эксперт полагает, что в текущей ситуации осторожность и использование консервативных инструментов не навредят инвестору.

"При этом мы планируем использовать любую коррекцию, независимо от ее глубины, для входа на рынок и усиления наших текущих позиций. Мы видим восстановление экономики и ее адаптацию к санкциям, высокие цены на нефть, растущие и даже рекордные прибыли компаний и, соответственно, дивиденды. При этом даже таких факторов, как очень низкий free float (количество акций в обращении) и сильно растущая денежная масса, было бы достаточно для роста рынка. Всё это позволяет говорить о том, что потенциал роста рынка еще далеко не исчерпан", — заключает он.