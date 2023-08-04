МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск прибавляет 0,32%, до 3157,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1053,47 пункта. Мосбиржа может запустить краткосрочные ЦФА на денежные требования