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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230804/841292733.html
Российский рынок акций немного растет на старте торгов
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск прибавляет 0,32%, до 3157,94... ПРАЙМ, 04.08.2023
новости, акции, рынки, россия, мосбиржа, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск прибавляет 0,32%, до 3157,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1053,47 пункта.