МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Власти Италии ограничили влияние неожиданного налога на сверхприбыль банков страны. Это в среду привело к восстановлению акций финансового сектора после падения в предыдущую сессию. Италия приостановила выдачу россиянам "золотых виз" за инвестиции

Министерство экономии Италии вечером во вторник прояснило ситуацию, заявив, что 40%-налог на сверхприбыль — разовая мера, направленная на прибыль, полученную банками благодаря росту процентных ставок, — не превысит 0,1% суммарных активов банков.

Несмотря на то что другие европейские страны, например Испания и Венгрия, ввели налоги на сверхприбыль банков, аналитики утверждают, что заявление, сделанное Италией вечером в понедельник, застало рынки врасплох, сказавшись на доверии и подогрев страхи насчет мер, которые могут последовать по всей Европе.

По оценкам аналитиков UBS, потолок на налог означает, что его совокупное влияние составит 1,9 млрд евро.

Изначальное влияние данной меры — до объявления о потолке — оценивалось ниже чем 3 млрд евро, согласно источникам в Риме и подсчетам аналитиков.

Аналитики Citi во вторник рассчитали, что этот налог принесет в казну Италии примерно до 0,5% от суммы взвешенных по риску активов банков за 2023 год. В Италии подсчитали ущерб от обрушения склада с сыром

Акции таких итальянских кредиторов, как Intesa Sanpaolo, Banco BPM и UniCredit, выросли в пределах 3,3%-4,4%, а бумаги FinecoBank прибавили около 6%.

По мнению UBS, ожидаемая "эрозия прибыли" у итальянских розничных банков, вероятно, составит от 6% у UniCredit до 15%-16% у Banco BPM.

Несмотря на рыночные колебания, госчиновники в среду отстаивали введенный налог, обвинив банки в прикарманивании чрезмерно высокой доли прибыли, полученной благодаря нынешнему циклу повышения процентных ставок.

"Некоторые банкиры сожалеют о налоге, но мы говорим об отрасли, которая получает многомиллиардную прибыль, не ударив при этом палец о палец", — сказал в интервью общественному радио RAI заместитель премьер-министра и министр по вопросам инфраструктуры Маттео Салвини.

"Перераспределение небольшой части этой прибыли оправдано как с экономической, так и с социальной точки зрения", — добавил он, подтвердив планы правительства использовать полученные средства для помощи ипотекодержателям, а также людям с низким доходом и небольшими пенсиями.