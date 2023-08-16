МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду заметно опускаются после снижения фондовых бирж Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Продовольствие на бирже в США продолжает дешеветь

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25%, до 3 168,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 1 982,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,44%, до 18 288 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,57%, до 2 530,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1,47%, до 7 197,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,24%, до 31 837,5 пункта.

Способствовать снижению могут опасения по поводу перспектив экономики Китая после выхода макростатистики днем ранее. Так, промышленное производство и розничные продажи в июле там выросли слабее ожиданий рынков. Но влиять на торги в Азии может и снижение фондовых индексов США, основные из которых накануне сократились более чем на 1%.

"Неожиданная сильная динамика розничной торговли может вызвать вопросы о том, насколько далеко продвинулась ФРС в своей борьбе с инфляцией, поскольку такой высокий спрос может свидетельствовать о том, что в плане ставок еще есть куда двигаться", — считает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Франс Пресс.

Розничные продажи США за июль выросли на 0,7% к июню при прогнозе роста на 0,4%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в июле ожидаемо повысила учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5% годовых. Пока, по данным CME Group, девять из 10 аналитиков ожидают её сохранения в сентябре, но на конец года 29,8% экспертов допускают ее на уровне 5,5-5,75%.