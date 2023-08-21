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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230821/841532770.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,9%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,9%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 3139,93 пункта, долларовый РТС – на 0,95%, до 1057,02 пункта.