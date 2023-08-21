МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,9%, следует из данных Московской биржи. Нефть медленно дорожает на опасениях инвесторов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,92%, до 3139,93 пункта, долларовый РТС – на 0,95%, до 1057,02 пункта.