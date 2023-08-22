МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник повысился, локомотивом выступили бумаги "Лукойла", лидировавшие в росте среди ликвидных акций, следует из данных торгов. Британская Arm подала заявку на IPO на бирже Nasdaq

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,77%, до 3164,25 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,05%, до 1057,56 пункта.

Различная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 66 копеек, до 94,32 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций во вторник вырос на фоне преобладания внешнего и внутреннего корпоративного позитива.

"Российский рынок акций во вторник торговался в основном в положительной зоне. Пауза в рублевом укреплении и относительная стабильность сырьевых цен благоволили покупателям. Внешний фон сегодня также был довольно благоприятным. Росли фондовые индексы КНР и Европы", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.49 мск снижалась на 0,3% до 84,2 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки преимущественно растут – в пределах 0,7%.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги "Лукойла" (+5,6%). Взлет котировок произошел на фоне сообщений в СМИ, что компания хочет выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Ранее такой выкуп уже провел ритейлер "Магнит".

Также подорожали бумаги HeadHunter (+5,2%), "Самолета" (+4,6%), Ozon (+3,1%).

В лидерах падения цены оказались бумаги НМТП (-2,4%), VK (-1,7%), "М.Видео" (-1,1%), "Алросы" (-1,1%).

МТС (-0,2%) опубликовала сильную отчётность за второй квартал 2023 года: выручка увеличилась на 14,8%, чистая прибыль — на 53,5%. "Компания наращивает число экосистемных клиентов, активно развиваются направления финтех и adtech. Доходы от adtech направления выросли на 46% во втором квартале. Результаты МТС должны позитивно отразиться на среднесрочной динамике капитализации", — считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

ПРОГНОЗЫ

В середине недели продолжится саммит стран БРИКС, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Среднесрочный тренд российского рынка остается растущим. Наш прогноз на 23 августа по индексу Мосбиржи – 3100-3225 пунктов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи с начала недели продвинулся выше 3150 пунктов в рамках среднесрочного восходящего тренда и приближается к годовому максимуму 3225,78 пунктов, полагает Евгений Линчик из УК "Первая".

Индекс Мосбиржи смог завершить сессию немногим выше сопротивления 3160 пунктов, подтверждая курс на августовский пик 3225 пунктов, также рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".