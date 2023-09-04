МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рынок готов идти еще выше

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,47%, до 3246,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1060,17 пункта.