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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230904/841645238.html
Акции на Мосбирже открыли торги ростом на 0,5 процента
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,47%, до... ПРАЙМ, 04.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника повышается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,47%, до 3246,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1060,17 пункта.