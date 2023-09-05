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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230905/841664043.html
Российский рынок акций снизился за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,14%, до... ПРАЙМ, 05.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,14%, до 3264,43 пункта, долларовый РТС упал на 1,17%, до 1050,99 пункта.
Разная величина падения индексов объясняется ростом доллара на 97 копеек, до 97,84 рубля.