МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,14%, до 3264,43 пункта, долларовый РТС упал на 1,17%, до 1050,99 пункта.

Разная величина падения индексов объясняется ростом доллара на 97 копеек, до 97,84 рубля.