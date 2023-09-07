МОСКВА, 7 сен —ПРАЙМ. Российский рынок акций, демонстрировавший неоднозначную динамику в самом начале торгов, перешел к росту примерно на 0,4% в первой половине торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Рубль стабилен на утренних торгах

Индекс Мосбиржи к 11.37 мск повышается на 0,43%, до 3259,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1043,6 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,17%, до 90,45 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок — акции Globaltruck (+5,1%), расписки Qiwi (+3,16%), акции группы "Черкизово" (+2,87%), "Русала" (+2,35%), привилегированные (+2,29%) и обыкновенные (+2,04%) акции "Ростелекома".

Сильнее всего снижаются в цене расписки Headhunter (-2,74%), ГК "Мать и дитя" (-1,27%), акции "Мосэнерго" (-1,13%), "Акрона" (-1,04%) и "Яндекса" (-0,72%). А расписки Fix Price дешевеют на 1,05%, при том что согласно отчётности ее чистая прибыль по МСФО за полугодие выросла почти вчетверо, до 19,6 миллиарда рублей, а выручка — на 3%, до 135,7 миллиарда.

"Сегодня ожидаем смешанной динамики на рынке. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3220-3270 пунктов. Вполне вероятно, что сохранится спрос на акции второго и третьего эшелона", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.