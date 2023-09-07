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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230907/841686245.html
Российский рынок акций упал на 2,4 процента за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 2,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,35%, до... ПРАЙМ, 07.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 2,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,35%, до 3169,07 пункта, долларовый РТС — на 2,36%, до 1014,05 пункта.