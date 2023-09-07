МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 2,4%, следует из данных Московской биржи. ЦБ назвал рубль главной валютой при расчетах за российский экспорт

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,35%, до 3169,07 пункта, долларовый РТС — на 2,36%, до 1014,05 пункта.