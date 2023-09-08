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2023-09-08T19:23:52+03:00
2023
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Российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,83%
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Российский рынок акций снизился по итогам пятницы на 0,83%, а по итогам недели потерял 2,74%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам пятницы на 0,83%, а по итогам недели потерял 2,74%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,83%, до 3142,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1012,4 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,74%, РТС — на 4,08%.