МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам пятницы на 0,83%, а по итогам недели потерял 2,74%, следует из данных Московской биржи. Доллар стабилен к основным валютам

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,83%, до 3142,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1012,4 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,74%, РТС — на 4,08%.