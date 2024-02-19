2024-02-19T10:58:39+03:00
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Акции банка "Уралсиб" обновили исторический максимум
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Акции банка "Уралсиб" обновили исторический максимум стоимости, поднявшись в цене до 24,45 копейки, следует из данных Московской биржи. К 10.44 мск акции дорожали на 16,44%, до... ПРАЙМ, 19.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Акции банка "Уралсиб" обновили исторический максимум стоимости, поднявшись в цене до 24,45 копейки, следует из данных Московской биржи.
К 10.44 мск акции дорожали на 16,44%, до 23,52 копейки, а минутами ранее — на 21,04%, до 24,45 копейки, исторического максимума стоимости. Предыдущий максимум был в июле, на уровне 22,95 копейки. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,02%.
Бурный рост биржевых котировок кредитной организации начался ещё в пятницу, после сообщения о том, что Банк России решил досрочно завершить её финансовое оздоровление, и все необходимые мероприятия выполнены. Санация банка "Уралсиб" была начата в конце 2015 года.