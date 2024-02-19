МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Акции банка "Уралсиб" обновили исторический максимум стоимости, поднявшись в цене до 24,45 копейки, следует из данных Московской биржи. ЦБ решил досрочно завершить оздоровление банка "Уралсиб"

К 10.44 мск акции дорожали на 16,44%, до 23,52 копейки, а минутами ранее — на 21,04%, до 24,45 копейки, исторического максимума стоимости. Предыдущий максимум был в июле, на уровне 22,95 копейки. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,02%.

Бурный рост биржевых котировок кредитной организации начался ещё в пятницу, после сообщения о том, что Банк России решил досрочно завершить её финансовое оздоровление, и все необходимые мероприятия выполнены. Санация банка "Уралсиб" была начата в конце 2015 года.