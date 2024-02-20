МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО "Полиметалл", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Акции банка "Уралсиб" обновили исторический максимум

"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Тасеевское" и акциями акционерного общества "Полиметалл", — говорится в документе.

Накануне Polymetal International сообщила о заключении соглашения по продаже 100% акций АО "Полиметалл" (объединяет российские активы) компании "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея", владельцем которой выступает Сергей Янчуков). Закрытие сделки ожидается до конца марта при получении необходимых регуляторных разрешений и одобрения акционеров. "Полиметалл" при этом было оценено в 3,69 миллиарда долларов, включая долги.

"Полиметалл" — ведущий производитель золота и серебра в России с высококлассными активами, не требующими значительных капитальных затрат. Портфель включает 10 производственных активов и 3 крупных проекта развития. Производство в 2024 году запланировано на уровне 38 тонн в золотом эквиваленте. Количество сотрудников — около 12 тысяч человек.

О покупке ООО "Тасеевское", владеющего лицензией на разработку Тасеевского золоторудного месторождения (Забайкальский край, запасы оцениваются в 105 тонн золота), компания "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold Владислава Свиблова в марте прошлого года.