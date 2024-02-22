МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в плюсе, при этом китайские индикаторы продолжили ярко выраженное ралли, а японский Nikkei 225 и вовсе впервые в истории поднялся выше 39 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Миру прогнозируют рекордный спрос на СПГ

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,27%, до 2 988,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,29%, до 1 650,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,45%, до 16 742,95 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,41%, до 2 664,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7 611,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 2,13%, до 39 116 пунктов, индекс впервые в истории превысил 39 тысяч пунктов, обновив предыдущий рекорд, установленный в 1989 году.

На китайских площадках сохраняется оптимизм по поводу стимулирующих мер финансового регулятора, также помогает корпоративная отчётность. Так, акции Lenovo в Гонконге подорожали на 3,3%. Выручка компании в последнем квартале финансового года продемонстрировала рост на 3%, до 15,72 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 15,25 миллиарда.

Рост же японского рынка наблюдается во многом благодаря ультрамягкой монетарной политики в стране и ослабления иены. Японский регулятор продолжает удерживать отрицательную учетную ставку — на уровне минус 0,1%, в то время как другие крупные ЦБ в 2022 году начали цикл ужесточения. Также иена с начала года подешевела к доллару уже более чем на 6%, до более чем 150 иен за доллар. В целом такие факторы создают благоприятные условия для корпоративных доходов.

Впрочем, теперь возможна коррекция, с учётом заявления министра финансов Японии о том, что министерство продолжает внимательно следить за ситуацией в связи с рекордным ростом котировок на Токийской бирже.

Рынки в Азии также обратили внимание на то, что южнокорейский центробанк ранее в четверг ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 3,5%. Повлиял на торги и отчет американской Nvidia, которая сообщила о резком росте выручки и прибыли в четвертом квартале и активном спросе в сфере технологий искусственного интеллекта. В результате акции южнокорейской SK Hynix подорожали на 5%, японской Advantest — на 7,5%.