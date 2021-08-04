МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Структура "Хевела" "Авелар солар технолоджи" хочет продать 717,4 тысячи МВт.ч электроэнергии со своих СЭС на открытом аукционе, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документацию к торгам.

По данным издания, "Авелар солар технолоджи" хочет продать по свободным двусторонним договорам (СДД) 187 тысяч МВт.ч за пять месяцев текущего года и еще 530 тысяч МВт.ч за весь 2022 год. Это может стать крупнейшей сделкой на рынке "зеленых" СДД в РФ. В 2019 году объем поставки электроэнергии с солнечных и ветряных станций по СДД составлял 60,2 тысячи МВт.ч, в 2020 году — около 200 тысяч МВт.ч, а за семь месяцев 2021 года — 263 тысячи МВт.ч, пишет газета со ссылкой на "Совет рынка".

Компания объявила торги на площадке "НЭП-Фабрикант": со 2 по 6 августа предприятия могут направлять заявки на заключение СДД купли-продажи энергии. Победят покупатели, которые захотят купить электроэнергию с наибольшей наценкой к рыночной цене на рынке на сутки вперед (РСВ). Минимальная премия — 80 рублей за 1 МВт.ч (или около 5% к текущей рыночной цене). Предполагается, что покупатели смогут использовать СДД для снижения углеродного следа продукции.

Структура "Хевела" предлагает потребителям заключить СДД с СЭС в Калмыкии, Башкирии, Оренбургской и Саратовской областях. Все станции находятся в первой ценовой зоне, где средняя цена РСВ за январь-июнь составила 1,28 тысячи рублей. По оценкам газеты, "Хевел" получит премию к рынку минимум 57,4 миллиона рублей, а выручка в целом превысит 975,7 миллиона рублей.

При этом промышленные потребители считает, что компания занимается перепродажей уже оплаченной энергии, следует из письма "Сообщества потребителей энергии" главе ФАС Максиму Шаскольскому. По мнению объединения, генераторы используют СДД для двойной перепродажи электроэнергии, которая уже оплачена по договорам ДПМ ВИЭ, а также "навязывают заинтересованным потребителям цену договора, значительно превышающую рыночную". При этом дополнительная выручка от СДД не вычитается из платежей по ДПМ ВИЭ. Потребители также опасаются, что "Хевел" по СДД будет поставлять энергию, купленную на рынке РСВ или на балансирующем рынке у других поставщиков различных типов генерации. Аналитики ждут уменьшения запасов нефти в США за неделю

В "Хевеле" газете заявили, что уже получают "много предложений от покупателей". Там считают, что аукционы — наиболее справедливый и рыночный инструмент. В компании также отметили, что не занимают доминирующего положения на рынке ВИЭ и не обязывают покупателей приобретать такую энергию. "Объем покупки 717,4 тыс. МВт.ч по СДД позволит сократить выбросы СО2 на 380 тыс. тонн. В пересчете на стоимость CO2 трансграничный углеродный налог составил бы 980,5 млн руб. А заключив СДД, экспортеры, по сути, заплатят не более 60 млн руб.", — добавили в "Хевеле".

По словам источников издания в отрасли, предложенная "Хевелом" надбавка в 80 рублей за 1 МВт.ч находится "в рынке".