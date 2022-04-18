МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мир ждет стремительный рост спроса на металлы и другие сырьевые товары в ближайшие десять лет, если не отменить экологические предписания Евросоюза и США, пишет WSJ.

При этом "ошеломляющий" уровень потребления основных ископаемых в "зеленой" экономике только подстегнет мировую инфляцию.

"Если вы считаете, что инфляция приняла угрожающий оборот, подождите, пока не разогреются остальные сырьевые рынки. Основные материалы, что повсеместно используются в производстве, — медь, алюминий, никель и сталь — уже подорожали, но все же не так стремительно, как топливо, энергоносители и продукты", — отмечает автор статьи.

Однако они имеют все шансы их догнать, если европейские и американские политики добьются своего. Так что готовьтесь к худшему, предупреждает он.

Лидеры по обе стороны Атлантики обещают, что "зеленая" энергетика — солнечные панели, энергия ветра и электрокары — избавят страны Запад от чрезмерной зависимости от непредсказуемых нефти с газом. Другой момент: это еще сильнее изолирует Россию. Однако лекарство окажется намного хуже самой болезни, считает автор статьи, так как ошеломляющий уровень потребления основных ископаемых в "зеленой" экономике только подстегнет и без того рекордную инфляцию.

В частности, производство и хранение энергии, генерируемой ветряками и солнечными батареями требует огромных поставок меди, никеля, алюминия, графита, лития и других ископаемых.

В электромобиле на 180 килограммов больше алюминия и на 70 килограммов больше меди, чем в обычном, напоминает обозреватель.

Это не может не сказаться на увеличении производственных затрат.

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