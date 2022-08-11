ООН, 11 авг — ПРАЙМ. На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент отсутствует "немедленная угроза" ядерной безопасности, заявил в четверг на заседании совбеза ООН генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Reuters: добыча нефти на трех платформах в Мексиканском заливе остановлена

"По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует" — заявил Гросси, добавив, что ситуация может измениться в любой момент.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что в последнее время ситуация с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи станции. В этой связи, Гросси призвал "незамедлительно" прекратить боевые действия и организовать посещение ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.

Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.