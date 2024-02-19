МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Частный сектор не способен ни решить задачи современной атомной энергетики, ни обеспечить ее развитие, это видно на примере США, где несколько лет назад осознали деградацию своей атомной отрасли, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"В мире есть пример частной собственности на атомные станции — США. И он показывает, что такой подход не отвечает современным вызовам и задачам, стоящим перед атомной энергетикой. Нужна консолидация усилий, и без поддержки государства в развитии атомной энергетики обойтись практически невозможно", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

Сейчас США живут за счет построенных ранее энергоблоков, ресурс которых скоро подойдет к завершению, отметил глава "Росатома".

"В США работает более 20 частных энергокомпаний, эксплуатирующих АЭС. По разным причинам, прежде всего из-за конкуренции со стороны сланцевых нефти и природного газа, а также возобновляемых источников, атомная энергетика в США десятилетиями технологически не развивалась, новые блоки не проектировались", — добавил Лихачев.

По его словам, в Штатах шла эксплуатация оставшегося ресурса АЭС для получения как можно большей прибыли в ущерб долгосрочному развитию американской атомной энергетики.

"К 2020 году в США наступило понимание деградации атомной отрасли и осознание необходимости срочного замещения мощностей АЭС, дающих, между прочим, около 18% общей генерации энергии. Был принят специальный закон Nuclear Energy Leadership Act, признающий превосходство России и Китая в развитии атомной энергетики и направленный на восстановление лидерства США", — сказал Лихачев.

Во Франции, Китае и Южной Корее, которые вместе с Россией и США составляют топ‑5 мирового рынка атомной энергетики, энергоблоки контролируются государственными компаниями, и в целом в большинстве стран, использующих атомную энергию, эта сфера государственная, напомнил глава "Росатома".

"В Китае и России развитие атомной энергетики пользуется большой государственной поддержкой. Благодаря ей идет технологическое обновление, масштабы которого не могут быть обеспечены частными инвестициями. Нельзя забывать и о проблемах нераспространения. Еще один важный аспект — это международное сотрудничество. В атомной сфере оно всегда идет по линии межгосударственного взаимодействия", — отметил Лихачев.

"Сможет ли частный сектор обеспечить решение всех задач, стоящих перед атомной отраслью, в том числе задачи развития ядерных технологий следующего поколения? Мой ответ, исходя их реалий сегодняшнего дня: вряд ли", — резюмировал он.