РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и останется им в следующем году

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Россия упрочила свои позиции в качестве крупнейшего экспортера нефти в Китай. Основным поставщиком является "Роснефть" ROSN, которая в 2018 году планирует увеличить отгрузки китайским партнерам на 25% по сравнению с уровнем этого года в связи с обязательствами перед CEFC. Китайский рынок становится привлекательным для американских компаний, которые также стремятся нарастить поставки энергоносителей на китайский рынок с целью улучшения торгового баланса.

По данным главного управления таможни КНР, в ноябре объем поставок в страну из России составил 5,12 млн т – на 11% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Совокупный объем поставок в ноябре достиг 37,04 млн т, за который китайские компании заплатили $15,3 млрд.

Второе место удерживает Саудовская Аравия, которая экспортировала в Китай в прошлом месяце 4,34 млн т по сравнению с 4,61 млн т в октябре. Некогда крупнейший поставщик нефти на китайский рынок медленно, но верно сдает свои позиции, что связано с увеличением трубопроводных поставок из России и диверсификацией источников импорта углеводородов. Пекин предпочитает получать сырье для своих НПЗ из стран, где китайский капитал имеет твердые позиции – прежде всего в добывающей промышленности.

В связи с этим значительно выросли поставки из Ирака, где ведут добычу CNOOC, CNPC и ее дочерняя структура PetroChina. Импорт в прошлом месяце иракской нефти в Китай вырос на 47% по сравнению с ноябрем 2016 года – до 4,21 млн т. Ирак сумел обойти Анголу, которая благодаря своим природным ресурсам имеет для Пекина особое значение и является крупнейшим получателем китайских инвестиций среди африканских стран.

США превращаются в сырьевой придаток Китая

В уходящем году средний объем поставок нефти из США в Китай должен составить около 140 тыс. барр./сут. – огромный рост по сравнению с 10 тыс. барр./сут. в 2016 году. В прошлом месяце объемы возросли до рекордного показателя – 1,18 млн т (288 тыс. барр./сут), что на 301 тыс. т больше, чем в октябре 2017 года. Китай становится основным направлением экспорта американской нефти. При этом США остаются нетто-импортером этого вида энергоносителей.

Совокупные поставки в Китай в ноябре 2017 года достигли 9,01 млн барр./сут., поэтому доля американской нефти все еще невелика, но имеет тенденцию к росту. Западные эксперты уверены, что США будут увеличивать экспорт углеводородов в Китай в следующем году, поскольку крупнейшие нефтедобывающие страны – Россия и Саудовская Аравия – вынуждены сдерживать производство в соответствии с соглашениями ОПЕК+.

Еще более важной причиной является разница между двумя основными эталонными сортами нефти. Американский WTI сейчас более чем на $10/барр. дешевле североморского Brent, что стимулирует поставки в Юго-Восточную Азию, где спрос и цены на нефть сейчас самые высокие по сравнению с другими регионами.

Расширение Панамского канала также позволяет использовать благоприятную конъюнктуру в Юго-Восточной Азии и существенно сократить транспортные издержки при поставках в этот регион.

Кроме того, большую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает баланс торговли между Китаем и США, который складывается не в пользу американцев – в прошлом году отрицательное сальдо торгового баланса составило $347 млрд. Дональд Трамп намерен исправить эту ситуацию, о чем он заявил во время последнего визита в Пекин. Однако американцы мало что могут предложить китайским "партнерам" за исключением углеводородов – нефти и СПГ.

По расчетам агентства Energy Aspects, в январе-ноябре среднесуточный импорт нефти со стороны Китая составил 8,5 млн барр. – на 900 тыс. барр./сут. больше, чем за тот же период прошлого года в основном из-за стремительно растущего спроса со стороны независимых НПЗ. Власти на 55% увеличили квоту закупок сырья за рубежом для независимых НПЗ на 2018 год по сравнению с этим годом – до 142,42 млн т.

Рентабельность нефтепереработки в Китае сейчас очень высока, что связывают с недостаточным предложением дизельного топлива на внутреннем рынке. В связи с этим, мощности всех китайских НПЗ в этом году увеличились на 460 тыс. барр./сут.

Energy Aspects прогнозирует снижение темпов роста спроса на нефть в 2018 году до 500 тыс. барр./сут., что в очередной раз объясняется замедлением темпов роста китайской экономики. Несмотря на это, Unipec - торговая структура Sinopec, крупнейшей нефтехимической компании Китая – планирует удвоить закупки нефти в США.

Экспорт "Роснефти" Китаем прирастать будет

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, в этом году компания должна увеличить поставки трубопроводной нефти в Китай до 40 млн т, в 2018 году – до 50 млн т. "Роснефть" является монополистом трубопроводных поставок нефти из России в Китай. Кроме ВСТО экспорт осуществляется через Казахстан по трубопроводу Атасу – Алашанькоу в объеме 10 млн т/г. Планируется увеличить отгрузки по казахстанскому маршруту минимум до 13 млн т/г. Однако сделать это станет возможно не раньше второго квартала.

Согласно графику поставок "Транснефти", который озвучил советник президента этой компании Игорь Демин, в первом квартале 2018 года совокупные поставки в Китай по межправительственному соглашению составят 9,545 млн т: по трубопроводу Сковородино – Мохэ – 6,76 млн т, через терминал Козьмино – 300 тыс. т, через Казахстан – 2,485 млн т.

Безусловно, поставки будут нарастать в течение года, но "Роснефти" придется приложить немалые усилия, чтобы выполнить свои обязательства перед китайскими партнерами и довести экспорт в соседнюю страну до 50 млн т/г.

Китайская частная CEFC стала акционером "Роснефти" и заключила с российской компанией пятилетний контракт на поставку нефти в объеме 60,8 млн т. Как сообщают трейдеры, уже в следующем месяце CEFC получит две 100-тысячные партии в Козьмино. Этот объем не входит в 300 тыс. т, которые отгружаются в первом квартале следующего года в соответствии с межправительственными соглашениями. Однако этого будет явно недостаточно, поэтому придется отгружать с терминала Де-Кастри часть нефти, которую добывает российская компания в рамках проекта "Сахалин-1".

Кроме того, СEFC может получать сырье из Новороссийска для своего румынского НПЗ Petromidia мощностью 5 млн т/г, который расположен на побережье Черного моря в районе Констанцы. Если это произойдет, то частная китайская компания станет крупнейшим покупателем морских партий "Роснефти", оттеснив швейцарского трейдера Trafigura.

"Транснефть" не подкачала

В этом году "Транснефть" завершила работы на очередном этапе расширения ВСТО. Пропускная способность участка ВСТО-1 Тайшет – Сковородино возросла до 70 млн т/г, а ВСТО-2 Сковородино – Козьмино – до 44 млн т/г. Согласно планам "Транснефти", к 2020 году мощность участков ВСТО возрастет до 80 млн т/г и 50 млн т/г соответственно.

Российская нефтетранспортная компания способна с 1 января 2018 года поставлять в Китай 30 млн т/г по отводу от ВСТО Сковородино - Мохэ. Однако объем поставок составит 28,3 млн т/г, поскольку китайская сторона не сумела провести в полном объеме работы на двух НПЗ в северо-восточном Китае, на которых будет перерабатываться российская нефть.

Для обеспечения эффективности поставок через Казахстан "Транснефть" по настоянию ФАС понизила тариф на прокачку нефти в Китай на 16,7%.