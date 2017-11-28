Трудности переходного возраста российского автопрома

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Денис Ильюшенков. Беспокойный ребенок в семье российской промышленности - автопром - в этом году начал постепенно оправдывать заложенную в него господдержку и показывает положительную динамику во всех сегментах.

Однако пока остается открытым вопрос, как будут обстоять дела, когда "родители" обрубят "карманные деньги" поддержки спроса почти вдвое, а к сборам за утилизацию и акцизам подойдут требовательнее. Nissan отзывает почти 128 тыс авто в РФ из-за проблем с подушкой безопасности

После провальных итогов 2016 года правительство не могло не оказать помощь проблемному сектору. В итоге уровень господдержки спроса на машины в этом году оказался наибольшим с 2014 года, когда разразился кризис, и составил около 62 миллиардов рублей.

РЫНОК И ЭКСПОРТ

Рынок легковых и легких коммерческих машин разогрелся лишь к марту, впервые за четыре года показав квартальный рост – символический 1% по версии Ассоциации европейского бизнеса. Далее в течение года продажи уверенно набирали обороты и по итогам 11 месяцев достигли роста почти в 12% по сравнению с 11 месяцами 2016 года, было продано 1 миллион 430 тысяч 197 машин. Причем основной рост пришелся уже на вторую половину года.

Обычно АЕБ корректирует свой прогноз по итогам первого полугодия, в этом же году ассоциация пересмотрела его по итогам трех кварталов, повысив ожидания по росту продаж до 10,8% и 1,58 миллиона авто в 2017 году. Минпромторг оценивает потенциал роста в этом году в 11-12% для рынка и в 18% - для производства. Прогноз ведомство делает исходя из производства и продаж всех видов автомобилей.

Эксперты обуславливают рост рынка в этом году сверхнизкой базой прошлого года (было продано 1,42 миллиона машин – худший результат за последние 10 лет), отложенным спросом, который сработал спустя три года снижения продаж, и хорошими мерами господдержки. Но отложенный спрос имеет привычку кончаться, отмечает директор "Радио Страна" Игорь Моржаретто. По разным подсчетам он составлял около миллиона автомобилей, и какая-то их часть еще будет продана в следующем году, отмечает автоэксперт. УАЗ планирует увеличить экспорт в 2018 г до 8 тыс автомобилей

Рынок грузовиков полной массой более 14 тонн, по оценкам основного игрока – "Камаза" KMAZ, вырастет в этом году на 49% до 60 тысяч единиц. Этот рост будет обеспечен в основном за счет магистральных тягачей – их продажи по прогнозу вырастут в 2,4 раза до 24 тысяч штук. По данным "Автостата", количество регистраций новых грузовиков полной массой более 3,5 тонн за 11 месяцев уже выросло на 50% до 69,7 тысячи штук.

Низкая база помогла в этом году и экспорту – поставки за рубеж легковых машин за 10 месяцев (более поздней статистики пока нет) выросли на 28,4%, но в единицах это не так уж много – 70 тысяч штук. Экспорт грузовиков и вовсе остался в прошлогодних значениях – 10,6 тысячи автомобилей. Эксперты отмечают внимание государства к этому вопросу и попытки экспортеров по выходу на рынки, которые были забыты после распада СССР – Латинская Америка, Ближний Восток, Африка.

ГОСПОДДЕРЖКА

Львиная доля господдержки автопрома в 2017 году пришлась на программу обновления автопарка, по 10 миллиардов рублей получили программы льготного автокредитования и льготного лизинга, около 3 миллиардов пошло на закупки газомоторной техники. Также 17,5 миллиарда рублей досталось новым адресным программам поддержки спроса, которые стартовали с июля.

Несмотря на их поздний старт, уже во второй половине октября программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые дают дополнительную скидку при покупке машины в кредит, были приостановлены из-за досрочного выполнения целевых показателей. Работающие через лизинг "Свое дело" и "Русский тягач" будут действовать до конца года. В этом году за счет программ поддержки спроса было продано более 750 тысяч машин, подсчитал Минпромторг.

В следующем году, по планам Минпромторга, адресные программы будут продолжены, на них заложено 16 из 35 миллиардов рублей, которые запланированы ведомством на поддержку спроса на автомобили в 2018 году. Снижение объема поддержки спроса в 1,8 раза связано с отказом от программ обновления автопарка, льготного автокредитования и льготного лизинга – они останутся только в рамках вышеупомянутых адресных программ.

Кроме того, 9 миллиардов пойдет на выплаты банкам по уже выданным льготным автокредитам, 2,5 миллиарда – на поддержку продаж машин на газомоторном топливе, 1,5 миллиарда – на закупки электротранспорта, оставшуюся часть предполагается направить на компенсации по инвесткредитам автозаводов.

Кроме этого, автозаводы в 2018 году получат промышленные субсидии в размере около 100 миллиардов рублей, против 60 миллиардов в этом году. Де-факто эти субсидии компенсируют заводам оплату утильсбора, который со следующего года будет повышен на 15-17,5%. Плюс, планируется ввести дифференцированную шкалу акцизов на легковые машины мощностью более 200 лошадиных сил, что, как признал глава Минпромторга Денис Мантуров, снизит темпы роста рынка. "Камаз" в 2018 г намерен получить 1,6 млрд руб чистой прибыли

Без эффективных мер господдержки во втором полугодии 2018 года рынок начнет стагнировать, размер поддержки газомоторного транспорта – чисто номинальный, говорит Моржаретто. По его словам, в отношении поддержки продаж машин на газомоторном топливе делается много заявлений, но в действительности темой не особо занимаются.

ПРОГНОЗЫ

В первом полугодии 2018 года рынок будет немного расти, но во втором полугодии этот рост может прекратиться и свести общую картину к нулю, допускает Моржаретто. По его словам, рынок не покажет отрицательных значений в 2018 году, но и значительного роста ждать не стоит – он будет в пределах от 0% до 5% при учете отсутствия экономических показателей, которые позволили бы говорить о выходе из рецессии.

В начале года рост сохранится, потому что январь-февраль этого года были низкие и поэтому плюсовые показатели точно будут, причем даже двузначная динамика от 10 до 20%, а во втором полугодии рост либо существенно снизится, либо сойдет на нет, уверен гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Повысится база, и нет причин для роста – доходы населения растут медленно, покупательская способность падает из-за роста цен на машины – за последние три года они подорожали на 40%, объясняет он.

"Автостат" прогнозирует дальнейший плавный рост цен на автомобили, который продолжается уже четвертый год. Средневзвешенная (с учетом рыночного фактора) цена нового легкового автомобиля по итогам 2017 года вырастет на 2%, средняя (без учета рынка) – на 6%, считает Целиков. На 2018 год он прогнозирует рост стоимости машин с учетом рынка на уровне 5-6%. В 2016 году средневзвешенная цена новой легковой машины составляла 1,37 миллиона рублей.

На показателях продаж будущего года может сказаться и инициатива Минпромторга обязать автоконцерны, продукция которых участвует в программах поддержки спроса, устанавливать на производимые автомобили модули ЭРА-ГЛОНАСС только российского производства. С этого года данной системой в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства (ОТТС, продлевается раз в три года или выдается новое на модель, ранее не поставлявшуюся на рынок), а также импортные автомобили с пробегом. Дилеры просили правительство этого не делать, вопрос пока остается открытым.

ПРОМСБОРКА-3 VS СПИК

Отметился этот год и противоречиями внутри правительства в отношении того, каким должен стать новый инвестрежим для автоконцернов после окончания промсборки, большинство соглашений в рамках которой истекает в период с 2018 по 2020 годы. Так, Минэкономразвития считает, что режим промсборки следует продолжить, сделав упор на связывание уровня локализации с экспортными операциями. Экспорт легковых автомобилей из РФ за 10 месяцев вырос на 28,4%

Минпромторг же настаивает на использовании механизма специнвестконтракта, который будет подписываться в основном с уже действующими на рынке игроками. Предполагается, что автоконцерны смогут выбрать по списку несколько новых компетенций для локализации в РФ, и от этого будет зависеть требуемый уровень инвестиций и получаемый объем господдержки. Кроме того, бенефициаров господдержки в рамках СПИКа могут обязать экспортировать не менее 20% продукции, произведенной в РФ.

Продолжение промсборки с ее льготами по уплате таможенных пошлин на ввоз компонентов невозможно из-за вступления России в ВТО, настаивает ведомство. В то же время, по сведениям "Коммерсанта", в правительстве далеко не все разделяют уверенность Минпромторга из-за непрозрачности СПИКа и распределения господдержки. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича отмечала, что Минпромторг высказал свои пожелания, но формат будущего инвестрежима не определен.

До принятия решения об унификации условий СПИК ведомство заключило два контракта на эксклюзивных условиях - с Mazda Sollers в 2016 году по созданию завода двигателей в Приморье и с Daimler в этом году по строительству завода по производству легковых Mercedes в Подмосковье. Инвестиции в проекты составляют 3 и 15 миллиардов рублей соответственно.

Российский автопром, постепенно преодолевая второй серьезный кризис, подходит к своему совершеннолетию. Характер вопросов, которые государству приходится решать с уже подросшим чадом, становится сложнее. Плюс, "бедки" самих автозаводов имеют свойство проецироваться на связанные стороны – поставщиков компонентов разных уровней и сырья. Тем не менее, практически на каждой крупной автомобильной конференции топ-менеджеры отрасли рассказывают общественности о вере в российский рынок. Хорошо, если искренней.