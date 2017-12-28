В Петербурге после взрыва обсуждают с ритейлерами меры безопасности

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. После взрыва, произошедшего в магазине в Санкт-Петербурге в среду, власти города планируют обсудить меры безопасности с ритейлерами. При этом представители сетевых ритейлеров уже сообщают об усилении мер безопасности в отношении камер хранения. Кроме того, после взрыва петербургский метрополитен провел дополнительный инструктаж с соответствующими службами.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются. Для предотвращения таких ЧП важна активность граждан и общественных организаций, отметил глава ведомства.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Всего пострадали 13 человек, на данный момент в стационарах остаются шесть человек.

УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга намерен обсудить усиление мер безопасности с представителями компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", а также другими ритейлерами, сообщил журналистам глава комитета Эльгиз Качаев.

"Сейчас приехало руководство службы безопасности X5 Retail Group в Петербург. Сейчас у нас будет совещание, на котором будем проговаривать, какие еще дополнительные меры можно ввести… С другими ритейлерами тоже (будем обсуждать этот вопрос). Мы разошлем соответствующие письма с предложениями, будем собирать мнения… Здесь нужен комплекс мероприятий", - сказал он.

По его словам, ритейлеры и сами заинтересованы в соответствующих мерах безопасности, уговаривать никого не нужно.

"У них есть система безопасности, это и камеры, это и охрана. Но сейчас нужно понять, какие еще меры будут эффективно влиять. Есть профессионалы в этом вопросе, я не профессионал. Кто-то скажет: нужно поставить рамки, кто-то скажет, что необходимо ставить другие системы видеонаблюдения. Это должны решать профессионалы… Наша задача - тоже принимать участие и систематизировать эту работу", - сказал Качаев.

Он отметил, что X5 Retail Group готова оказать финансовую помощь по лечению пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток".

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Между тем сетевой ритейл в России уже усиливает меры безопасности в отношении камер хранения.

"Компания "Лента" усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Санкт-Петербурге и области. Камеры хранения закрыты и не используются, введен дополнительный контроль", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".

Ритейлер "Дикси" с сегодняшнего дня и до 9 января переходит на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий.

"А именно: в течение рабочего дня сотрудники магазинов, представители службы безопасности компании и частных охранных предприятий-партнеров делают обходы территории торгового объекта на предмет выявления оставленных бесхозных сумок, пакетов и любых подозрительных предметов, ежечасно проверяется содержимое покупательских ячеек в камерах хранения, осуществляется контроль кассовой зоны на предмет оставленных, забытых вещей", - рассказал РИА Новости представитель "Дикси" Владимир Русанов.

Что касается компании X5 Retail Group, в магазине "Перекресток" которой и произошел взрыв, то там демонтировали все камеры хранения.

"Это временная мера, камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера. Контроль в магазинах сетей X5 Retail - "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель" - был усилен еще в среду.

После взрыва в супермаркете петербургский метрополитен, где в предновогодний период усилен режим безопасности, провел дополнительный инструктаж с соответствующими службами.

"Дополнительные меры безопасности введены в метрополитене с вместе с началом массовых мероприятий по подготовке к празднованию Нового года, и со взрывом это никак не связано. Тем не менее, после этого происшествия проведен дополнительный инструктаж служб по обеспечению транспортной безопасности", - сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель.

ПУТИН: СОВЕРШЕН ТЕРАКТ

Президент РФ назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", - сказал он на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии, напомнив, что недавно ФСБ пресекла попытку еще одного теракта в Санкт-Петербурге.

Путин сообщил, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона в отношении тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических атак в России, но в случае угрозы сотрудникам преступники должны быть ликвидированы.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования произошедшего в Петербурге.

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНА, НО РИСКИ ЕСТЬ

Песков также отметил, что в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб.

"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.

Кроме того, по словам Пескова, постановка вопроса о том, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, некорректна; терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире.

В свою очередь глава МЧС Владимир Пучков заявил РИА Новости, что система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются.

"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о последствиях теракта в Санкт-Петербурге.

Пучков отметил, что для предотвращения терактов помимо работы профильных служб "очень важна активная, энергичная работа всех граждан, общественных организаций, потому что целью такого воздействия является дестабилизировать ситуацию, запугать людей".

СЛЕДСТВИЕ ОТРАБАТЫВАЕТ ВСЕ ВЕРСИИ

По предварительным данным СК, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в одной из камер хранения магазина.

Как сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва, включая теракт.

"Следствие находится в активной стадии, и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт", - сказала она.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

При взрыве пострадали в общей сложности 13 человек. Утром в четверг двое раненых были выписаны из больниц, госпитализированными остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачено 300 тысяч рублей.