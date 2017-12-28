Законопроект о регулировании криптовалют в РФ увидел свет

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Минфин и ЦБ РФ в четверг представили законопроект о регулировании использования цифровых технологий в финансовой сфере, его презентация прошла на заседании общественного совета при министерстве финансов.

Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года. Минфин: Крипторубль создавать нецелесообразно

Законопроект дает определения криптовалюте, майнингу (добыча криптовалют), токенам (цифровой актив, который инвестор получает в обмен на деньги) и ICO (процедура первичного размещения токенов). Например, криптовалюта, по проекту – это цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Как уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев, подготовленный законопроект в основном касается ICO, а правила оборота криптовалют будут устанавливаться позже.

Однако министр финансов Антон Силуанов, ознакомившись с документом, предложил его доработать. "Смотрю проект закона, он очень рамочный. По сути дела, как в учебнике, дают описание терминологии и все. Мне кажется, что закон должен обеспечить регулирование деятельности, которую мы сейчас рассматриваем. ... Это должен быть полноценный закон. Думаю, что здесь нужно гораздо глубже проработать тему регуляторики и гораздо глубже подойти к этому закону", - отметил он.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова и замминистра Моисеев считают, что законопроект своей цели - дать рынку понятийный аппарат - добился.

"Задача наша, в первую очередь, ввести, может быть, не полностью, но хотя бы большую часть определений и понятий, чтобы мы с вами могли оперировать на финансовом рынке и юридически правами и обязанностями и закрепленными в юриспруденции понятиями", - сообщила Скоробогатова.

Моисеев согласился с коллегой и счел проект адекватным. "Наше регулирование - оно очень адекватное, минимально необходимое", - сказал он, отметив, что целью закона не является "все зарегулировать".

Проект поможет сделать процесс инвестирования через ICО более прозрачным, ожидает Скоробогатова. "Мы разделили понятия криптовалют и токенов, поскольку токены и ICO содержат в себе идею инвестирования. Наша задача как государства - сделать порядок инвестирования юридически прозрачным и защищенным для инвесторов. Мы дальше с Минфином хотим уточнить права и обязанности, чтобы компания, которая осуществляла ICO, несла ответственность перед инвесторами, у которых она берет деньги ", - поделилась планами первый зампред ЦБ. Эксперты рассказали, сможет ли биткоин потеснить золото

На прошлой неделе депутат Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект будет внесен уже в новом году, а в конце марта может быть принят. Данный закон призван легализовать приобретение криптовалют и максимально защитить граждан от обмана.

МАЙНИНГ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В ходе презентации выяснилось, что несколько строк в законопроекте отводится и майнингу, который определяется как предпринимательская деятельность. Соответственно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица, пояснил Моисеев.

Поскольку майнинг в документе определяется как предпринимательская деятельность, то, по словам замминистра, он не требует отдельного регулирования и будет облагаться налогом в рамках действующего законодательства для предпринимателей.

Минимальный порог объема майнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается. Он отметил, что итоговое решение будет приниматься Федеральной налоговой службой, и заверил, что у службы к этому вопросу будет разумный подход.

Моисеев предположил, что продавать и покупать "намайненное" можно будет на биржах. Выступая на общественном совете, замминистра отметил, что сейчас существует концепция, что купля-продажа криптовалюты должна осуществляться через организации, которые имеют любую лицензию на право реализации торгов. Он пояснил, что это могут быть любые товарные биржи или "просто биржи".

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

В России некоторое время уже идет дискуссия о возможности создания национальной цифровой валюты - крипторубля. Однако ни Минфин, ни ЦБ в настоящее время не видят такой возможности.

Так, Моисеев на презентации проекта закона о регулировании цифровых активов заявил, что крипторубль создавать нецелесообразно. По его словам, крипторубль можно сделать только отказавшись от принципа, что эмиссия производится Центральным банком. Он также отметил, что в таком случае государство не сможет обеспечить должный уровень надежности транзакций. Минфин РФ хочет ограничить объем привлечения средств через ICO 1 млрд руб

Скоробогатова разделяет точку зрения замминистра. В кулуарах заседания она сообщила журналистом, что введение национальной цифровой валюты Банку России кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики населения.

В то же время Банк России может обсудить с коллегами из ЕАЭС и БРИКС возможность создания наднациональной цифровой валюты. Как отметила первый зампред ЦБ, вполне возможно, что 2018 год будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты.