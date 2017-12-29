"Роснефть" и АФК помирились, а бизнес ждет амнистии. "Прайм" выбрал главные события недели

РОСНЕФТЬ И АФК "СИСТЕМА": ПРИМИРЕНИЕ

О факте заключения мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система" стало известно в конце минувшей недели, а на этой неделе примирение окончательно юридически оформилось. Арбитраж Башкирии во вторник утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу башкирской нефтяной компании. Соглашение предусматривает поэтапную выплату в пользу "Башнефти" 100 млрд рублей, 20 млрд рублей из которых уже переведено.

Для выплат будут использованы собственные и заемные средства. РФПИ уже заявил, что выделит АФК краткосрочный кредит на 40 млрд рублей под залог ряда активов для того, чтобы корпорация смогла расплатиться с долгом. После заключения соглашения АФК смогла получить от своей "дочки" МТС дивиденды за 2016 год и первое полугодие 2017 года по акциям в размере 16,5 млрд рублей. Ранее на их получение был наложен запрет в связи с иском. При этом СМИ сообщили, что миноритарии "Системы" подали иски к "Роснефти", с требованиями компенсации за утрату рыночной стоимости АФК. В "Роснефти" сообщили, что АФК обязалась по условиям соглашения решить этот вопрос самостоятельно.

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

# Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017 © РИА Новости, Алексей Никольский| Перейти в фотобанк Поделиться

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Поделиться # Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017

На этой неделе президент Владимир Путин провел заседание госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах. Он назвал политической задачей РФ наращивание инвестиций и активности предпринимателей. Для повышения инвестиционной привлекательности регионов важна налоговая и политическая стабильность, сказал президент. Глава государства потребовал от регионов быстрее реструктурировать взятые ранее кредиты в частных банках. Регионы, участвующие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами, которые нужно тратить на оздоровление финансовой системы, отметил он.

Не менее важная тема, которую Путин затронул в своих выступлениях - продление амнистии капитала на фоне нарастающих внешних ограничений для российского бизнеса. Он предложил освободить бизнесменов, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в РФ, от выплаты 13%-ого налога. Президент попросил правительство подготовить и поддержать соответствующие законодательные новации. При этом глава Минфина Антон Силуанов признал, что предыдущая амнистия 2016 года не дала результатов, на которые рассчитывали власти РФ. Однако прошедшее время позволило бизнесменам убедиться, что информация о движении их капиталов никуда не "утекает", поэтому сейчас у них будет больше оснований поверить властям, надеется министр.

РОУМИНГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на этой неделе заявила, что планирует продлить срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу до 31 января 2018 года и выразила надежду, что сотовые операторы в январе объявят о снижении цен, что позволит закрыть возбужденные против них антимонопольные дела. Пока это сделал лишь "Вымпелком", напомнил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Если за ним не последуют "Мегафон", МТС и Tele2, служба готова выдать предписания об устранении нарушений и рассмотреть вопрос об изъятии необоснованно полученного дохода, добавил он. ФАС рассчитывает, что операторы постепенно снизят тарифы на внутрисетевой роуминг и проблема будет окончательно решена к маю 2018 года.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров также заверил, что внутрисетевой и национальный роуминг на территории РФ будет отменен в первом полугодии 2018 года. Он отметил, что все крупные операторы связи в России уже начали корректировку тарифов. В министерстве уверены, что отмена роуминга в РФ позволит в два-три раза снизить цены для путешествующих абонентов. Уже в январе произойдут значительные изменения в тарифных планах, которые позволят почувствовать изменения подавляющему большинству абонентов в роуминге. Таким образом, вопрос о необоснованном завышении тарифов, обсуждавшийся уже несколько лет, наконец, должен быть решен.

НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ

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На этой неделе нефтяные цены впервые с лета 2015 года превысили очередные психологические отметки. По нефти Brent это уровень в 66 долларов за баррель, по нефти WTI - 60 долларов за баррель. Главной причиной стали новости о взрыве террористами нефтепровода в Ливии. Ливийская национальная нефтяная компания заявила о смене транзитного маршрута. Однако она ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день. После этого цены несколько корректировались на фоне новостей о ремонте нефтепровода и данных о частичном восстановлении работы трубопровода Forties раньше, чем ожидалось. Ближе к концу недели нефть продолжила дорожать на данных о снижении запасов и добычи в США.

Говоря о глобальных факторах, которые могут влиять на нефтяные цены в 2018 году, эксперты упоминают, прежде всего, продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Многие не исключают, что его продлят на весь следующий год, что поможет поддерживать текущие уровни котировок. Кроме того, "черного золота" может стать меньше. По оценке экспертов норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в 2017 году в мире было обнаружено только 6,7 млрд баррелей нефти, что представляет собой минимальный показатель за более чем 70 лет. При этом Минфин РФ надеется, что в 2018 году цены на нефть будут находиться на текущих уровнях. Силуанов напомнил, что в бюджет РФ заложена цена марки Urals в 40 долларов за баррель. Пока Минфин не намерен ее менять, поскольку это создало бы дополнительные риски для бюджета.

ПРОГНОЗЫ И ПЛАНЫ

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В последнюю неделю года чиновники финансово-экономического блока озвучили ряд других прогнозов и планов. Так, Силуанов рассказал, что Минфин не будет спешить с выпуском евробондов РФ в 2018 году. Когда же они будут размещены, то приоритет отдадут российским инвесторам. Кроме того, Минфин планирует разместить на российском внутреннем рынке выпуск бондов в юанях на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов. Это может стать альтернативой традиционным облигациям, если США все-таки распространят санкции на госдолг РФ. Объем покупок валюты на внутреннем рынке, по расчетам министерства, составит в 2018 году 2 трлн рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель и 2,8 трлн рублей при нефти по 60 долларов за баррель.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о текущей ситуации в банковской сфере. По ее словам, большая часть работы по его расчистке уже позади. В этом году было отозвано вдвое меньше лицензий, чем в 2016-м. Однако очистка продлится еще около двух лет, а затем отзывы и санации станут единичными случаями. По словам главы регулятора, санацию трех крупных банков - "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка - необходимо было провести, это позволило сохранить финансовую стабильность в банковской сфере РФ. Причиной их проблем стало неэффективное управление рисками и необоснованно быстрый рост, не подкрепленный капиталом. Вопрос об объединении этих трех банков пока не решен. При этом Минфин выступает за такой сценарий с последующим выходом "супербанка" на IPO.

ГАЗОВАЯ СКИДКА ДЛЯ МОЛДАВИИ

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10-15%. Такой размер скидки существует сейчас для стран ЕАЭС. "Стоимость газа для Молдавии за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя", - написал Додон на своей странице в Facebook. По его словам, в ходе встречи с Миллером они обсудили вопросы сотрудничества Молдавии и России в энергетической сфере. Ранее Додон говорил, что хотел бы просить у РФ 20-процентную скидку на газ.

В свою очередь, "Газпром" сообщил, что на встрече с Додоном были рассмотрены текущие вопросы энергетического сотрудничества. В частности, внимание было уделено прохождению отопительного сезона в республике. "Газпром" обеспечивает поставки газа молдавским потребителям в необходимых объемах, говорится в сообщении. Отношения между "Газпромом" и Молдавией регулируются договором, подписанным бывшим вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года. Объем поставок российского газа молдавским потребителям в 2016 году составил около 3 млрд кубических метров по цене 190 долларов за тысячу кубов.