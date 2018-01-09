Эксперты прогнозируют большой спрос на ICO и криптовалюту Telegram

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Ожидаемое ICO (первичное публичное размещение токенов) мессенджера Telegram будет успешным, спрос на криптовалюту компании будет высоким, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее на неделе издание TechCrunch со ссылкой на источники написало, что Telegram намерен к марту разработать свою блокчейн-платформу и криптовалюту. По информации издания, блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network, валюта будет называться Gram, а финансирование запуска обеспечат за счет ICO. Ripple продолжает дешеветь, биткоин закрепился на уровне $15 тыс

По данным TechCrunch, Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж, а потенциальная общая стоимость токенов составит от 3 до 5 миллиардов долларов.

БОЛЬШОЙ СПРОС...

Эксперты отметили, что хоть данные об ICO пока неофициальны, спрос на него и криптовалюту компании будет высоким за счет популярности мессенджера.

"Думаю, запуск криптовалюты платформой Telegram будет большим событием. Наверное, это первая криптовалюта, у которой сразу будет готовая экосистема пользователей. Достаточно просто зайти в мессенджер, не надо ставить никакие дополнительные приложения", - рассказал директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Как считает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), спрос на ICO Telegram будет высоким, поскольку мессенджер популярен не только среди пользователей, но и среди трейдеров. "Это крутой проект. Не знаю, реализуется ли он, но он точно будет успешным. Многие трейдеры используют Telegram", - заявил он.

Аналогичного мнения и главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов: "Однозначно, ICO Telegram, если будет проведено, то будет очень успешным. Мессенджер крайне популярен именно среди тех, кто использует и инвестирует в криптовалюты. Ранее мессенджер KIK уже успешно провел ICO, но Telegram имеет в десятки раз больше пользователей". Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в сервисах Facebook

"Многие пишут о том, что использование блокчейна и внутренней криптовалюты в Telegram будет способствовать массовому принятию технологии. Это утверждение верно, причем на базе Telegram смогут развиваться и другие сторонние сервисы. Речь может идти о сотнях миллионах новых пользователей криптовалют", - добавил он.

"Обладая сильной, доказавшей свою эффективность командой, большой активной аудиторией и, как следствие, такими сильными позициями на рынке, ICO Telegram с высокой долей вероятности побьет рекорды по скорости сбору инвестиций. Идея, команда, технология - у этого проекта есть все", - считает основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

Он особо отметил, что Telegram давно использует в своем функционале криптографию. "Эквайринг через свою криптовалюту - здравый и логичный ход, на мой взгляд", - делает вывод эксперт.

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Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов также считает проведение ICO Telegram "вполне логичным", но он не ожидает, что новая криптовалюта получит распространение за пределами Telegram.

"Учитывая масштабы клиентский базы Telegram, которая превысила показатель в 100 миллионов активных пользователей в месяц во всем мире, создание собственной криптовалюты на основе блокчейн-платформы вполне логично. Однако, скорее всего, инициатива будет иметь локальный характер, так как бум в этой области привел к появлению более тысячи различных криптовалют, и поэтому количество клиентов новой криптовалюты будет ограничено пользователями, использующими ее внутри сервисов Telegram", - отметил он.

"Технологические детали еще не объявлены, но если это будет централизованная система и сам Telegram сможет, допустим, блокировать пользователя, то ценность такой криптовалюты будет под вопросом. Если же проект будет децентрализованным и с открытым исходным кодом, то наверняка он привлечет очень большое внимание криптосообщества и разработчиков", - пояснил Гусейнов.

СТАРТ ICO 2.0

Сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин отметил, что с актуализацией слухов о выходе Telegram на ICO "начинают сбываться прогнозы (основателя платформы Etherium - ред.) Виталика Бутерина, что в 2018 году мы станем свидетелями ICO 2.0, то есть, более качественных ICO по сравнению с прошлыми годами". Биткоин-2018: $50 тыс - это минимум?

"Интеграция валюты в мессенджеры надежно себя зарекомендовала на примере WeChat в Китае. Интеграция криптовалюты в Telegram - одном из крупнейших и популярнейших мессенджеров в мире - может создать уникальную социальную сеть с рядом экономических инструментов, в том числе такими, как расчеты между участниками", - считает он".

"Интересно посмотреть, будут ли в принципе как-то реализовываться принципы KYC ("Знай своего клиента"), каков будет максимальный размер транзакции. Также, может, ужесточатся позиция ряда российских ведомств, которые и без криптовалют имеют ряд претензий к мессенджеру. После интеграции криптовалют в него может сработать принцип: "проще запретить, чем разобраться", - заключил эксперт.