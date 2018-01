Капрасходы Samsung в 2017 году превысили общий показатель Exxon и Shell

СЕУЛ, 9 янв - ПРАЙМ. Samsung Electronics Co. в прошлом году потратила на капитальные расходы больше, чем любая другая публично торгуемая компания. Это подчеркивает тот факт, что технологические и телекоммуникационные компании обеспечили подъем глобальных инвестиций в производственный сектор, сообщает Dow Jones.

Южнокорейский технологический гигант инвестировал 44 млрд долларов в строительство и расширение мощностей по производству полупроводников, дисплеев и других продуктов, согласно оценкам S&P Global Market Intelligence. Это больше, чем Royal Dutch Shell PLC и Exxon Mobil Corp., двое традиционно крупнейших инвесторов, потратили в прошлом году вместе взятые, и примерно на 50% больше капрасходов следующего крупнейшего инвестора, PetroChina, которая вложила 29 млрд долларов.

Центральная роль Samsung в цепочке поставок технологического сектора оказалась в центре внимания во вторник, когда она оценила свою операционную прибыль за 4-й квартал в 15,1 трлн вон (14,1 млрд долларов). Возможно, конгломерат установит новый рекорд по прибыли третий квартал подряд, несмотря на тот факт, что его фактический лидер Ли Чжэ Eн находится в тюрьме после процесса по делу о коррупции в Южной Корее.

Крупные капрасходы Samsung подчеркивают восстановление готовности компаний инвестировать в наращивание производства после того, как в 2017 году завершилось снижение капитальных затрат, продолжавшееся 4 года подряд, указывает Goldman Sachs. Прогнозируется, что технологические компании увеличат расходы в наибольшей степени.

"У Samsung просто нет другого выбора, - полагает Эврил Ву, директор по аналитике в DRAMeXchange, занимающейся мониторингом продаж и цен в полупроводниковом секторе. – Им придется инвестировать, чтобы обеспечить себе более высокую долю рынка".

Однако капиталовложения не приводят к созданию новых рабочих мест, отчасти потому, что производство на высокотехнологичных фабриках преимущественно автоматизировано, в то время как значительная часть инвестиций в телекоммуникационный сектор не требует больших затрат рабочей силы после строительства базовых станций, отмечают экономисты.

Технологические и телекоммуникационные компании США занимают одни из первых мест по капитальным расходам. Американские технологические гиганты AT&T Inc. и Verizon Communications Inc., наряду с Apple <AAPL>, Alphabet Inc. и Intel входят в число 25 крупнейших инвесторов, согласно оценкам S&P Global Market Intelligence. Данные 2017 года представлены за календарный год.

Капитальные инвестиции технологических компаний определяются резким ростом числа подключенных к интернету приборов, от смартфонов до носимых устройств, которое, как ожидается, достигнет 73 млрд единиц к 2025 году, отмечает Раджив Бисвас, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в аналитической компании IHS Markit.

Компании традиционных отраслей также модернизируют свои операции, например, за счет использования самоуправляемых тракторов или "смарт-фабрик" с высоким уровнем автоматизации производства.

После 4-летнего снижения глобальные капрасходы в 2017 году увеличились, согласно октябрьскому отчету Goldman, который ожидает годового роста на 3,2% в течение следующих трех лет. В технологическом секторе, как ожидается, этот рост будет наибольшим – 10,5% в год за период с 2017 по 2020 год, указывает Goldman.

Капрасходы Samsung в размере 44 млрд долларов будут направлены преимущественно на расширение производства гибких дисплеев для смартфонов и чипов памяти для хранения данных на телефонах или поддержки многозадачности устройств.

Недавно возникший дефицит таких чипов памяти вызвал резкий рост цен и влияния Samsung в глобальной технологической сети поставок, и компания не должна злоупотреблять этим влиянием, считают эксперты.

"Samsung ведет себя как центральный банк, - заявил один из аналитиков Nomura в Сеуле. – Они должны избегать как инфляции, так и дефляции. Samsung необходимо избегать как слишком большого дефицита, так и избыточного предложения".

В октябре Samsung заявила, что около двух третей ее капрасходов за 2017 год были направлены в полупроводниковый сектор, а еще примерно треть – в производство дисплеев.

Впервые заняв первое место по капрасходам в мире в 2017 году, Samsung потратит еще около 110 млрд долларов за следующие 3 года, считают аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence.