Чего ждать от Фонда нацблагосостояния в новом году?

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Объем образованного в 2008 году Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2017 год сократился на 14% в рублях, до 3,753 триллиона рублей, и на 9,3% в долларах, до 65,15 миллиарда долларов. Доход бюджета от деятельности ФНБ составил 50,19 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,87 миллиарда долларов.

Опрошенные "Прайм" аналитики говорят, что снижение объема ФНБ, наполнение которого напрямую зависит от цен на нефть, – нормальный экономический процесс, который связан с укреплением рубля, а также непосредственными тратами фонда. Однако доходность ФНБ оценивать бессмысленно, говорят эксперты, цель фонда – не зарабатывать деньги, а быть гарантией стабильности госфинансов. Тем не менее в текущем году объем фонда может составить порядка 30 миллиардов долларов, если правительство не решит резко наращивать расходы, отмечают аналитики. ФНБ за 2017 год сократился в рублях на 14%, в долларах - на 9,3%

Причина сокращения

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов говорит, что снижение объема ФНБ – нормальный процесс. "Это механизм компенсации дефицита бюджета. Собственно, ради этого Фонд и был создан", - напоминает он. Рост или падение объема ФНБ целиком зависит от цен на нефть, замечает аналитик. "При текущей стоимости нефти можно ожидать пополнения ФНБ на 30 миллиардов долларов, но при условии, что правительство резко не нарастит расходы в свете грядущих президентских выборов", - говорит Дроздов.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах говорит, что снижение объема фонда связано с укреплением рубля и тратами на цели фонда. Наполнение фонда в 2018 году будет зависеть от цены на нефть и от возможных корректировок бюджета после выборов и назначения новых министров, а также от курса рубля, замечает Табах. "При нынешних цене нефти и валютном курсе, а также при сохранении объема бюджета больших трат не будет", - говорит экономист, замечая, что также не будет и роста. "Излишки 2018 года все равно попадут туда только в следующем году", - напоминает он. Последний триллион: Минфин потратил все деньги Резервного фонда

В чем эффективность

Доходность ФНБ оценивать не имеет смысла, считает Дроздов. "Это валютный резерв правительства. Такие сбережения призваны не приносить доход, а являться гарантией стабильности государственных финансов. Это совсем другие средства, нежели даже золотовалютные резервы Банка России", - объясняет он.

"Доход небольшой, не компенсирующий траты и потери, но для фонда, который в основном выполняет резервные и инвестиционные функции, важнее ликвидность и надежность, а не доходность", - соглашается Табах, добавляя, что от долгосрочных инвестиций можно было бы ожидать дохода, если бы они не делались по политическим мотивам (вложения в суборды банков в кризис, покупка украинских облигаций).

Табах призывает разделять слитый с ФНБ с начала 2018 года Резервный фонд. "Он был эффективен, придерживался заявленных целей и управлялся по лучшим образцам. ФНБ же пал жертвой политических решений и излишнего консерватизма при управлении активами", - отмечает экономист. Минфин в декабре потратил последний 1 трлн руб из Резервного фонда

Поэтому оценивать работу суверенных фондов нет смысла, замечает Дроздов, лучше говорить об их целесообразности в принципе. "Да, суверенные фонды позволяют эффективно компенсировать дефицит бюджета государства в кризисные периоды. И это у нас уже мантра", - говорит он, отмечая, что мало кто задумывается, что любой резервный фонд – это изъятие денег из экономики. "А если государство забирает из экономики больше денег, чем нужно на обеспечение собственно госаппарата – это, очевидно, неэффективное государство, нельзя забирать деньги из экономики в пользу чиновников", - говорит Дроздов.