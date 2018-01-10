Россия не сможет удержать инфляционный рекорд

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат посчитал инфляцию-2017 – по сообщению статистического ведомства, она составила 2,5% при целевом ориентире Центробанка в 4% годовых. Это самый низкий уровень в новейшей истории страны. Итоговые показатели совпали с предварительными оценками, сделанными в конце года на основе узкого перечня товаров и услуг варов и услуг (64 вида важнейших товаров вместо 506).

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что никаких сюрпризов озвученные Росстатом данные не несут. "Мы сходимся во мнениях с ЦБ, что в 2017 году на уровень инфляции повлияло сразу много благоприятных факторов", - рассуждает главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова. Это и хороший урожай, и укрепление рубля, и по-прежнему вялая потребительская активность.

С точки зрения экономики эксперт не видит никакого криминала в том, что инфляция находится на небывало низком для России уровне. Скорее наблюдаются некоторые позитивные факторы. Первое – замедление ниже целевого ориентира ЦБ позволяет снизить традиционно высокие инфляционные ожидания. Это означает, что регулятор может быстрее смягчать денежно-кредитную политику, что, в свою очередь, поспособствует более скорому восстановлению экономики. Второй момент заключается в том, что наша экономика до сих пор функционировала неправильно – за ускоренным ростом цен прятали неэффективность и непропорционально растущие расходы. На фоне низкой инфляции приходится становиться более эффективными и следить за издержками. В долгосрочной перспективе это позитивный тренд, полагает Евдокимова. Росстат оценил инфляцию в РФ по итогам 2017 года в 2,5%

В свою очередь, главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов напомнил о международном опыте: страны, где инфляция сопоставима с ее нынешними темпами в РФ (порядка 2%) демонстрируют более скромные темпы роста, нежели страны с умеренно высокой инфляцией (5-10%). "Что здесь причина, а что следствие, говорить сложно, однако надо понимать, что достаточно умеренная денежно-кредитная политика будет сдерживать экономический рост, который вряд ли превысит 2%. Таким образом, 2,5% по инфляции все-таки маловато для нашей экономики на данном этапе. Хотелось бы видеть ее ближе к целевому уровню ЦБ – 4%", - отметил он.

ЖДЕМ УСКОРЕНИЯ

При этом эксперты сходятся во мнении, что небывало низкая инфляция отнюдь не является долгосрочным трендом. Она не удержится на текущих уровнях и в начале этого года показатель начнет расти. В декабре рост потребительских цен уже ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре. "В январе еще возможен уровень ниже 2,5% - порядка 2,4%. Пока сложно сказать точнее, ведь еще не было обнародовано недельных данных. Но начиная с февраля, мы ожидаем движение вверх, поскольку, если сравнить с прошлым годом, именно в этом месяце показатель начал замедляться. Таким образом, вступит в силу эффект низкой базы. К середине года есть вероятность достичь 3% годовых, а к концу года – 3,5% годовых", - полагает Евдокимова.

По мнению Девятова, ускорение будет очевидно уже к весне этого года. "В марте мы можем увидеть 3,2% годовых, потом к июню за счет волатильности прошлогодних показателей возможно замедление до 3%", - полагает он. Ближе к концу года инфляция может приблизиться к целевому ориентиру и составит порядка 4,2%.

Опережающему росту цен может способствовать и сельскохозяйственный фактор. В прошлом году урожай основных сельхозкультур был более скромный, нежели в 2016 году, исключая зерновые, поэтому к началу лета возможен некоторый всплеск "овощной инфляции", подобный тому, что мы наблюдали в 2017 году, полагают эксперты. Кроме того, качество урожая прошлого года не лучшее из-за дождливого лета, и по мере приближения нового сезона он может подвергаться быстрой порче.

На этом фоне ЦБ продолжит снижение ключевой ставки с нынешних 7,75%. Эксперт "Уралсиба" ожидает, что на конец года ставка снизится до 7%, при этом снижение регулятор проведет трижды по 0,25 п.п. преимущественно в первой половине года. По мнению Евдокимовой, возможно снижение на 1 процентный пункт по 0,25 п.п. за четыре раза. Темпы будут зависеть от замедления инфляционных ожиданий.

Данные прогнозы делались с учета сохранения текущей экономической и политической ситуации и без учета форс-мажорных и маловероятных сценариев. Если они будут реализованы, инфляционная динамика подвергнется более серьезным изменениям. Так, вероятность распространения санкций США на госдолг РФ невелика, но если это произойдет, не исключено резкое падение курса рубля, и, как следствие, ускорение инфляции.