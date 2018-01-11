"Холодный душ" остудил пыл криптовалют

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Весь прошедший год криптовалюты набирали обороты: больше всех проявил себя биткоин, курс которого несколько раз обновлял рекорды, достигая 20 тысяч долларов. Новый год для "электронной наличности" начался не так позитивно -большая часть популярных криптовалют потеряла в среднем 6-8% стоимости.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что причиной снижения цены большинства криптовалют стал общий тренд на ужесточение регулирования инструмента в Азии, а также заявления именитых экспертов и бизнесменов о том, что криптовалюты являются "пузырем".

Запуск торгов фьючерсами на Чикагской бирже в конце прошлого года вовсе стал "холодным душем" для "электронной наличности". Поэтому если прошлый год был годом непомерной веры в крипту, то пришедший станет годом проверки на прочность. Если биткоин сможет пройти проверку биржами и регуляторами, то его ждет светлое будущее.

Угроза из Азии

Южная Корея, являющаяся одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum, готовит законопроект по запрету торговли криптовалютами в стране.

Профессор департамента финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов не видит стопроцентной корреляции между снижением цены криптовалют и заявлением Южной Кореи. "Все-таки за последнее время происходило несколько событий: заявление Баффета (о крахе криптовалют), заявление Китая (об ограничении майнинга)", - напоминает он.

По его мнению, то, что происходит в Корее – не спонтанные изменения, а изменения в тренде. "Мы видим, что схожие изменения происходят в Гонконге, в Китае. На самом деле, Азия голосует против криптовалют, по крайней мере, регулирующие ведомства", - говорит Абрамов.

По-прежнему с недоверием относятся к криптовалютам регуляторы разных стран. Так, ЦБ Ирана предостерег граждан от инвестирования в криптовалюты, в частности в биткоин. Кроме того, сообщалось, что власти Китая намерены регулировать объемы майнинга.

По словам Абрамова, даже введение ограничений на сделки с криптовалютой не смогут на 100% процентов сделать их контролируемыми. "Но в общем-то, государство располагает возможностью воздействовать на основные сайты, через которые продается и покупается криптовалюта", - говорит он.

Сейчас вообще в мире наблюдается общая тенденция на ужесточение регулирования биткоина, отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Если Южная Корея действительно введет запрет на торговлю криптовалютами, это не пройдет бесследно, так как на южнокорейские биржи, наряду с японскими и гонконгскими, приходится большой объем торгов. "Но, возможно, министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги неправильно поняли, и речь идет лишь об ужесточении финансового регулирования крипторынков – в декабре власти Южной Кореи говорили именно об этом", - не исключает Ткачук.

Влияние и последствия

По опросам, почти треть граждан Южной Кореи владеют криптовалютами, поэтому падения курса подрывают доходы домохозяйств, замечает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "В случае сильного падения курса власти могут столкнуться с проявлениями массового недовольства граждан", - говорит он. Говоря о Китае, аналитик замечает, что он является крупнейшим центром майнинга в мире, где многие напрямую заключают договоры на поставку электроэнергии с электростанциями.

"Учитывая эти обстоятельства неудивительно, что власти Китая и Южной Кореи проявляют наибольшую активность в правовом регулировании оборота криптовалют", - отмечает Верников. Но даже при введении запретов люди смогут совершать транзакции анонимно через большое количество бирж. "Проблемы биткоина в другом", - продолжает он.

Все больше специалистов заявляет, что биткоин не удобен для банковских расчетов и отдают предпочтение другим криптовалютам - Ripple и Ethereum. "В последние дни курс ведущих криптовалют снижается синхронно, но в середине года мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда инвесторы будут продавать биткоин и покупать альтернативные криптовалюты", - считает Верников.

Тенденции нового года

По мнению Ткачука, динамика биткоина в 2018 году будет зависеть от отношения к нему со стороны мировых регуляторов, прежде всего, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и от того, как будет решаться проблема масштабирования, из-за которой существенно возросли время и стоимость транзакций с использованием биткоина. "При позитивном сценарии, биткоин может подняться к 20-30 тысячам долларов", - считает он.

"У криптовалют есть светлое будущее в долгосрочной перспективе, но нет уверенности что такое будущее есть у биткоина", - говорит Верников, напоминая, что все больше авторитетных экономистов называют биткоин экономическим пузырем. По его мнению, в течение года курс может опуститься до 8 тысяч долларов, а затем вырасти до 30 тысяч долларов. Однако, замечает аналитик, золотое время спекулянтов, когда криптовалюты существовали в условиях юридического вакуума, проходит.

Тем не менее, скорее всего, криптовалюты выживут, но не будет такого стремительного роста, который наблюдался в конце 2017 года, говорит Абрамов. "Хотя, безусловно, с введением фьючерсных торгов на Чикагской бирже в конце прошлого года на биткоин обрушился некий холодный душ", - замечает он, добавляя, что к криптовалютам будут относиться более критически.

В 2018 году биткоин будет снижаться в том числе из-за конкуренции с другими криптовалютами, которые несколько более демократичны и по номиналу, и по затратам на подтверждение операций, отмечает экономист.

"При такой волатильности смешно слушать, что криптовалюта может стать деньгами, идеальной валютой", - говорит он. "Если биткоин переживет холодный душ и фьючерсного рынка, и повышенного внимания регуляторов, то он продолжит свое плавание в этом виде или в какой-то другой реинкарнации", - добавляет Абрамов.

Этот год будет некоторым тестом: если биткоин выживет, то криптовалюты будут жить, в поисках своих ниш. "Они должны пройти какой-то этап зрелости", - заключает экономист.