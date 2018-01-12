В перспективе пяти лет майнинг перестанет быть прибыльным бизнесом

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. В скором времени майнинг (добыча) криптовалют перестанет быть прибыльным бизнесом, это может произойти в течение пяти лет, однако пока такая деятельность рентабельна, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что частные инвесторы в России впервые приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. По их словам, новые владельцы ООО "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), которую "Т Плюс" Виктора Вексельберга продала в конце декабря, могут использовать мощности для создания дата-центра и майнинга криптовалют. По официальным данным, покупателем актива у "Т Плюс" выступила Надежда Симанова, однако, по данным издания, реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО "ГЭК".

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). "Т Плюс" продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 миллионов рублей, а ТЭЦ и городские сети - за 129,3 миллиона. Колесник подтвердил изданию, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект - создание дата-центра. Он добавил, что до принятия законодательной базы вплотную заниматься криптовалютами не планирует.

КРАТКОСРОЧНО РЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Как отмечает член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин, климат и стоимость электроэнергии в России создают ситуацию, выгодную для майнинга.

"Стоит обозначить, что Россия обладает рядом преимуществ для майнинга, в том числе, такими как относительная дешевая электроэнергия и холодный климат, что, опять таки, помогает сэкономить затраты на охлаждение майнингового оборудования в процессе работы. Не удивительно, что появляются крупные игроки, которые уже на инфраструктурном уровне, таком как приобретение электростанций, минимизируют свои затраты на процесс майнинга", - пояснил он.

"С точки зрения России, это перспективное направление, так как чем больше биткоинов и другой криптовалюты будет "намайнено", тем больше ее окажется на руках у соотечественников и тем больше налогов поступит в наш бюджет (так как скоро будет принят закон о налогообложении майнинга)", - добавляет Дворянкин.

Директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов также считает майнинг рентабельным: "С точки зрения экономики рентабельность майнинга сейчас очень высокая, окупаемость средних по размеру проектов составляет менее года. Основная статья операционных расходов - электричество, поэтому покупка собственных генерирующих мощностей логична. Риски таких проектов - продолжительное снижение стоимости криптовалют".

"По разным оценкам, текущее потребление электроэнергии только сетью биткоин составляет около 30 тысяч ГВт.ч в год (установленная мощность - 3400 МВт), что больше чем потребляет Ирландия или многие африканские страны", - отметил он.

Старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук рассказал, что выгодность майнинга уже начала снижаться: "За последний год рентабельность майнинга заметно снизилась - число майнеров возросло, а сложность "добычи" каждой следующей единицы биткоина (или другой криптовалюты) также возросла".

"На текущий момент наибольший интерес представляет промышленный майнинг. В случае реализации проекта по майнингу основные затраты идут не на электроэнергию и зарплату обслуживающему персоналу, а на покупку оборудования на базе процессоров и видеокарт", - также рассказал он.

По его оценке, промышленные майнинговые фермы на 250 КВт стоят порядка 20-50 миллионов рублей, в зависимости от качества. "Мощность Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии может обеспечить порядка 30-40 таких ферм – это потребует вложений порядка 1 миллиарда рублей. При успешной реализации срок окупаемости проекта составит порядка года, что делает его привлекательным для инвесторов", - подсчитывает Ткачук.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как считает руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев, интерес к майнингу постепенно будет угасать.

"Использование электромощностей будет актуально, пока доминирующим на рынке криптовалют алгоритмом будет оставаться PoW (proof of work - доказательство выполнения работы). Однако в перспективе пяти лет майнинг перестанет быть таким прибыльным бизнесом, поскольку все большее распространение будут получать другие алгоритмы, в частности PoS (proof of stake - доказательство доли владения), в основе которых лежат принципы, не предполагающие конкуренцию мощностей", - рассказал он.

Аналогичное мнение высказал и Дворянкин: "Надо понимать, что протокол биткоина proof of work - это то, с чего началась эпоха блокчейна. Учитывая его высокую энергоемкость, он не может доминировать вечно, и, вероятно, в среднесрочной и точно в долгосрочной перспективах основными станут более энергоэффективные валюты на данном протоколе - тот же Etherium".

"Также ожидается, что протоколы PoS и другие, потребляющие гораздо меньше энергии, станут более востребованы. С этой точки зрения инвестиции в инфраструктуру электросетей могут быть не так очевидны", - добавил он.

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин, в свою очередь, назвал эти прогнозы "естественным отбором".

"Это естественный отбор, когда одна бизнес-модель меняет другую. Несмотря на то, что вопросы касательно уплаты налогов в майнинге еще не решены, это абсолютно легальный процесс", - заявил он.

По словам Щельцина, проект с электростанцией будет полезен не только ее владельцу, но и региону - он получит налоговые поступления и уменьшит риск закрытия электростанции. "Учитывая, что майнинг криптовалют - высокорискованный бизнес, доходность может быть выше среднего или отрицательна в зависимости от ситуации на рынке", - заключил он.