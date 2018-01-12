Власти ждут притока валюты, а граждане - Египта. "Прайм" выбрал главные события недели

ВАЛЮТНЫЙ РЕКОРД МИНФИНА

Минфин на этой неделе сообщил, что вновь планирует в рекордном объеме закупать валюту на внутреннем рынке. С 15 января по 6 февраля министерство будет совершать такие сделки на 15,6 млрд рублей в день. Суммарно за данный период времени на эти цели направят 257,1 млрд рублей. Прежний рекорд по объему покупок валюты Минфин поставил в декабре прошлого года, когда в день тратили по 12,7 млрд рублей. В целом на сделки тогда направили почти 204 млрд рублей. По мнению экспертов, главная причина валютной активности министерства - необходимость в достаточно сжатые сроки скупить излишки дополнительных нефтяных доходов прошлого года. Делать это сейчас особенно выгодно на фоне крепкого курса рубля.

Кроме того, эксперты не исключают, что рост величины интервенций в январе к декабрю более чем на 20% вызван, в том числе, переходом к новой версии правила их определения. Теперь при расчете уровня отсечения нефтегазовых доходов используется фактический курс рубля, а не прогнозный (в январе: около 58 против 64,7). За время, прошедшее с момента прошлой фиксации объема интервенций, нефтяные цены выросли на 5%. Это объясняет лишь часть роста объемов закупки. По мнению аналитиков, количество стерилизуемых экспортных доходов по новому правилу будет расти в течение всего года, однако это не окажет непосредственного влияния на объем закупаемой валюты. Он будет больше зависеть от доходов бюджета, цен на нефть и расходов.

РЕЗЕРВЫ УХОДЯТ И ПРИХОДЯТ

На этой неделе стало известно, что Минфин потратил последний триллион рублей из Резервного фонда, который с февраля прекратит свое существование. Средства были использованы на покрытие дефицита бюджета. ЦБ РФ перечислил в бюджет 1,3 млрд руб от управления ФНБ и Резервным фондом в 2017 г. Теперь главной "палочкой-выручалочкой" для экономики становится новый ФНБ, который изначально создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан, а также для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты. На 1 января там находилось более 3,75 трлн рублей. Вместе с дополнительными резервами, сформированными за счет работы бюджетного правила, общий объем резервов на начало 2018 года составляет почти 4,6 трлн рублей или 5% ВВП.

Если общий объем средств в нем превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить объемом выпадающих нефтегазовых доходов. Если средств будет меньше 5% ВВП, то объем использования будет ограничен 1% ВВП. Планируется, что в 2018 году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за 2017 год, на общую сумму 829,2 млрд рублей. Власти надеются, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ: на эти цели, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений, из фонда будет направлено 1,114 трлн рублей. В последующие годы тратить средства ФНБ планируется только на пенсионные накопления - 4,5 млрд рублей в 2019 году и 3,8 млрд рублей в 2020 году.

МРОТ СТАНЕТ ПРОЖИТОЧНЫМ

МРОТ с января 2013 г может увеличится в РФ до 5,205 тыс руб - Минтруд Поделиться

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Поделиться МРОТ с января 2013 г может увеличится в РФ до 5,205 тыс руб - Минтруд

Как заявил президент Владимир Путин, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. Он отметил, что поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая - День труда. Такая возможность есть, заявил глава государства, добавив, что это решение коснется порядка 4 миллионов человек. Соответствующий законопроект подготовят в ближайшее время, рассказали в Минтруде.

В настоящее время МРОТ составляет 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. В Минтруде напомнили, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года. Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11163 рубля. Этой сумме МРОТ будет равен с 1 мая 2018 года. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году – 43%. В Кремле не опасаются, что приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму ухудшит экономическую ситуацию в стране.

ЕГИПЕТ НА НИЗКОМ СТАРТЕ

В целях исполнения решения о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом стороны договорились о шести рейсах в неделю между Москвой и Каиром. Они включают три рейса в неделю авиакомпании EgyptAir из Каира в Москву и обратно, и, соответственно, три рейса российской авиакомпании "Аэрофлот". Первый рейс Минтранс ожидает в середине февраля, их точный график пока не обнародован. Переговоры о реализации полетной программы с EgyptAir ведут аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". О сроках возобновления прямых перелетов в курортные города Египта на Красном море, равно как и о начале чартерного сообщения, также не сообщается.

Неясность послужила причиной неразберихи - в пятницу СМИ сообщили, что туроператорам разрешено формировать турпродукт только в Каир, а перевозка туристов наземным или воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима. То же касается проживания в местных отелях. Позже в Ростуризме разъяснили, что можно формировать любой турпродукт в Египет, но делать это следует только на основе регулярных авиарейсов в Каир. Туроператоры ожидают появления пакетных туров в Египет сразу после возобновления полетов. Однако массовым этот продукт не станет, поскольку перелеты достаточно дорогие, а трансфер от Каира до морских курортов занимает много времени.

ВТО ДОБРАЛАСЬ ДО СВИНЕЙ

В начале года получил продолжение спор с ЕС о приостановке экспорта в РФ европейской свинины. Россельхознадзор из-за угрозы АЧС с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития сообщило, что Россия по требованию ВТО отменила ветеринарный запрет, однако он продолжает действовать на основании продэмбарго. ЕС считает, что таким образом решение ВТО не исполнено и требует предоставить себе право на приостановление уступок для РФ в размере 1,39 млрд евро в год. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции.

В свою очередь, в Минэкономразвития считают, что запрос ЕС в связи с якобы не исполненным Россией решением органа ВТО является необоснованным. 3 января ЕС попросил ВТО созвать специальную панель арбитров для рассмотрения нового требования по свинине. РФ, в свою очередь, созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО. По мнению экспертов, шансы у ЕС в этом споре невысоки, поскольку РФ выполнила все условия ВТО по поставкам свинины, и они уже возобновляются из тех стран, где нет вспышки АЧС. Что касается продэмбарго, то оно не является предметом судебных разбирательств на уровне ВТО, налицо лишь попытка связать эти два ограничения.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РЕКОРД

#Инфляция © Коллаж РИА Новости, Поделиться

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На этой неделе Росстат сообщил, что инфляция-2017 составила 2,5% годовых при целевом ориентире Центробанка в 4%. Это самый низкий уровень в новейшей истории страны. Итоговые показатели совпали с предварительными оценками, сделанными в конце года. По мнению экспертов, на результат повлияло сразу много благоприятных факторов. Это и хороший урожай зерновых, и укрепление рубля, и по-прежнему вялая потребительская активность. Однако последствия для экономики выглядят неоднозначно. С одной стороны, низкая инфляция хороша, поскольку снижает инфляционные ожидания и вынуждает уменьшать издержки, с другой – она замедляет темпы роста ВВП, так как достаточно умеренная денежно-кредитная политика сдерживает производство.

При этом эксперты сходятся во мнении, что небывало низкая инфляция отнюдь не является долгосрочным трендом. Она не удержится на текущих уровнях, и в начале этого года показатель начнет расти. В декабре рост потребительских цен уже ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре. Более существенное ускорение будет очевидно к весне, когда вступит в силу эффект низкой базы 2016 года. Кроме того, рост цен может усилиться на фоне овощной инфляции – урожай прошлого года был сравнительно скромным, исключая зерновые, а из-за дождливой погоды даже то, что собрано, подвержено быстрой порче. В результате овощи к лету могут подорожать. Если не вмешаются форс-мажорные факторы, то инфляция к концу года может приблизиться к ориентиру ЦБ в 4%, делают вывод аналитики.

НЕФТЯНОЕ РАЛЛИ

С начала 2018 года цены на "черное золото" демонстрировали все новые рекорды. Вечером во вторник стоимость барреля нефти Brent впервые с 6 мая 2015 года поднялась выше 69 долларов, а в ходе торгов четверга пробила отметку в 70 долларов впервые с 4 декабря 2014 года. Таким образом, баррель Brent превысил трехлетние максимумы. Цена нефти WTI впервые с 2014 года пробила отметку 64 доллара за баррель. Главные причины носили геополитический характер - от растущей социальной напряженности в крупных нефтедобывающих странах до ожиданий решения администрации США по поводу ядерной программы Ирана. "Масла в огонь" подливали усилия ОПЕК по сокращению нефтедобычи и снижению мировых запасов нефти. На поставки опосредованно влиял и разлив газового конденсата в Восточно-Китайском море, замедливший движение грузов в регионе.

К локальным причинам эксперты относят небывалые холода в ряде регионов США, препятствующие добыче сланцевой нефти и вынуждающие повысить потребление топлива. Добыча нефти в стране, по свежим данным Минэнерго США, сократилась на 2,9%, а в среду в Управлении энергетической информации США сообщили, что запасы нефти на неделе 30 декабря – 5 января упали почти на 5 млн баррелей. Аналитики не видят оснований для разворота тренда, поскольку все факторы – от условий соглашения ОПЕК+ до обострения геополитической напряженности и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва способствуют дальнейшему росту цен. Вместе с тем, они не исключают, что более высокие цены на нефть могут побудить страны ОПЕК к несоблюдению условий сделки, которая была продлена до конца 2018 года.