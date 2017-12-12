Санкции подкосили рынок M&A в России, но Азия придет на помощь

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Объем сделок слияния и поглощения (M&A) с участием российских компаний в прошлом году упал на 22%, составив 31,4 миллиарда долларов, из которых почти треть пришлась на сделку между китайской CEFC China Energy и "Роснефтью" ROSN. Опрошенные "Прайм" аналитики говорят, что рынок M&A подкосили западные санкции, из-за чего покупки как со стороны российских, так и со стороны иностранных компаний показали снижение.

Тем не менее, по оценкам экспертов, "дно" на данном рынке пройдено: в ближайшие годы будет заметное оживление. В частности, позитива добавят инвесторы из Азии, которых практически не задевают западные санкции.

Санкции всему виной

Снижение объемов сделок M&A с участием российских компаний связано, прежде всего, с введением санкций, которые сдерживают активность иностранных инвесторов, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "При этом наши активы продолжат оставаться существенно недооцененными по отношению к западным аналогам, однако даже это не стимулирует спрос на них со стороны иностранных инвесторов", - говорит он, замечая, что часть иностранного капитала, которая заходит в Россию, является в большинстве своем спекулятивным.

В случае ужесточения санкций или ухудшения ситуации в стране эти деньги могут достаточно быстро уйти из России, так как вложены в высоколиквидные активы, в частности гособлигации, замечает он.

Даже в благополучные времена периоды роста активности перемежаются с периодами спада, говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. "Особенно, если речь идет о действительно крупных слияниях или поглощениях, когда две-три сделки M&A способны обеспечить большую часть всего годового объема на этом рынке", - говорит он, замечая, что в настоящее время наблюдается неблагоприятная для российского рынка слияний и поглощений ситуация.

По его словам, страна находится в тяжелой и затяжной экономической депрессии, плюс она попала под весьма существенные санкции со стороны большинства стран Запада. "При подобном раскладе, большинство потенциальных иностранных контрагентов просто снижают или вовсе закрывают на Россию лимиты", - объясняет он.

В свою очередь отечественные предприятия по большей части испытывают трудности с фондированием и демонстрируют не самые лучшие финансовые показатели, поэтому не имеют достаточного количества свободных ресурсов для покупки крупных иностранных компаний, добавляет Коренев.

Тем не менее внутри страны ситуация обстоит несколько лучше: идет активный передел сфер влияния в секторах энергетики, машиностроения и продуктового ритейла. "За прошедший год была целая серия довольно крупных сделок M&A именно в этих сегментах экономики", - говорит он.

"Схлопывание" российского рынка M&A сделок в ушедшем году наблюдалось даже несмотря на поддерживающий эффект укрепления рубля, свою роль сыграли санкции, что закономерно снизило обоюдный интерес между российскими и иностранными компаниями, говорит Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер". При этом, по его мнению, санкционные риски объективно переоценены, особенно на фоне беспрецедентной либерализации в РФ трансграничного движения капитала.

Также на рынке слияний и поглощений сказывается идущая смена бизнес циклов, продолжает он. "Всплеск сделок на пике кризиса в 2016 году был связан с падением прибылей компаний из-за сжатия рынка в условиях дорогого заемного финансирования", - говорит он, поясняя, что для многих игроков рынка в ключевых секторах M&A были фактически единственным выходом из положения.

"Дно" достигнуто, впереди оживление

На данный момент рынок слияний и поглощений достиг определенного "дна", считает Коренев, замечая, что в ближайшие годы будет заметное оживление. "Основными драйверами этого роста станут азиатские компании, так как наблюдается некоторое увеличение интереса к российским компания со стороны Китая, Индонезии, Казахстана, Кореи", - говорит он, не исключая, что вернется интерес со стороны американских и европейских корпораций.

Зварич соглашается с коллегой: достаточно серьезный интерес к российским активам проявляют китайские инвесторы, которых в меньшей степени могут затронуть последствия санкций.

Отдельной интересной историей может оказаться отечественный финансовый сектор, замечает аналитик. "Система санации банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора выведет в скором времени на рынок M&A активы сразу нескольких крупных банков", - напоминает он, замечая, что это повлияет на общую ситуацию на рынке слияний и поглощений.