Shell постепенно отказывается от нефтяных операций на Ближнем Востоке

ЛОНДОН,16 янв - ПРАЙМ. Royal Dutch Shell PLC отказывается от своих последних иракских месторождений. На Ближнем Востоке, который Shell помогла превратить в нефтяной центр, у второй по величине нефтяной компании мира остается все меньше операций, сообщает Dow Jones.

Shell в понедельник сообщила, что за неназванную сумму продаст долю в месторождении Западная Курна - 1, находящемся в Ираке, японской фирме Itochu Corp. Тем самым компания сделает еще один шаг к постепенному уходу из региона. Как ожидается, позднее в этом году Shell откажется от доли в иракском месторождении нефти Меджнун, хотя доли в газовых проектах она сохранит.

Продажа иракских нефтяных активов – один из последних шагов компании на пути к постепенному отказу от обширных ближневосточных месторождений нефти. В 2003 году Shell добывала на Ближнем Востоке 450 000 баррелей нефти, и в последние 15 лет ее бизнесы в шести странах региона добывали тысячи баррелей нефти в день. После того как компания официально уйдет из Ирака, у нее останутся нефтяные активы в Омане, где она добывает около 220 000 баррелей в день.

При этом Shell сохранит в странах Ближнего Востока крупные газовые активы, в том числе в Катаре, Омане, Египте и Ираке.

"Мы не собираемся отказываться от региона, вовсе нет", – заметил в ноябре гендиректор Shell Бен ван Берден по поводу Ближнего Востока. Однако он добавил, что проекты, подобные месторождению Меджнун, "в нашем портфеле становятся все менее значимы со стратегической точки зрения".

Некогда высоко ценившиеся нефтяные запасы Ближнего Востока теряют свою привлекательность. Компании столкнулись с тем, что за изобилие нефти зачастую приходится расплачиваться: в регионе у них бывают трудности политического и финансового характера.

Как отмечают аналитики, помимо того что после "арабской весны" появилось больше угроз для безопасности, контракты, которые предлагают власти этих стран, часто неприбыльны.

Ирак предлагает одни из самых жестких условий. Иностранным компаниям выплачивается фиксированная комиссия за каждый добытый баррель нефти, и многие представители отрасли считают, что ставка низкая.

"Условия для Shell слишком тяжелые", – говорит Роберт Миллс, бывший руководитель компании, который работал на Ближнем Востоке и сейчас занимает пост гендиректора Qamar Energy, базирующейся в Дубае. Как он пояснил, для британско-голландской компании "игра здесь не стоит свеч".

Shell подтвердила отказ от месторождения Западная Курна, но рассказать больше подробностей о своей позиции на Ближнем Востоке отказалась. По словам компании, она все еще работает над получением разрешений на продажу у правительства Ирака.

Представители властей Ирака на просьбу о комментариях не ответили.

Shell в последние годы уже предприняла шаги, в результате которых сократились ее операции на Ближнем Востоке, отказалась от имеющихся возможностей и была вытеснена из-за санкций Запада.

Shell отказалась от заявки на возобновление крупной концессии в ОАЭ. За сохранение прав на добычу нефти в стране BP PLC и Total SA заплатили около 2 млрд долларов, а Shell и Exxon не стали этого делать. После 2010 года Shell перестала вести добычу в Сирии и Иране ввиду санкций, связанных с гражданской войной в Сирии и ядерной программой Тегерана.

Shell показала, что заинтересована в возвращении в Иран, но, в отличие от Total, не подписала договор об инвестициях в стране. Санкционные риски все еще велики, и, по словам источников, у Shell возникли проблемы с поиском подходящих ведущих банков, чтобы обеспечить инвестиции в Иране.