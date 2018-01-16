Интерес к рублевым инструментам и валюте РФ сохранится до весны

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Интерес к рублевым инструментам, поддерживающий курс рубля, сохранится до весны, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что текущее укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ. Этот тезис подтвердил ряд аналитиков.

В ОБЛИГАЦИИ ИЗ РОССИИ

Наблюдается снижение интереса к долларовым инструментам на фоне падения доходности по ним, доходность еврооблигаций на нынешних уровнях (3-3,5%) уже не устраивает инвесторов, полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Они перекладываются в рублевые облигации, которые, хотя тоже теряют привлекательность на фоне снижения доходности, но не так быстро", - сказал он.

"Приток средств инвесторов в фонды, инвестирующие в рынок акций РФ, частично обусловлен банальным календарным фактором, когда после завершения года у ряда крупных инвестдомов открылись новые лимиты на развивающиеся рынки. Российский рынок в прошлом году очень сильно отстал от своих коллег по развивающимся площадкам, так что на фоне уверенного роста цен на нефть многие инвесторы могли обратить внимание на наши бумаги, спекулятивно повысив их долю в портфеле", - полагает начальник отдела экспертов компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Настроение у глобальных инвесторов действительно позитивное, также рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"За первые недели января был зафиксирован очень высокий, едва ли не рекордный приток средств в развивающиеся рынки. Если исходить из уровня аппетита к риску и ситуации на сырьевом рынке, доллар сегодня мог бы стоить порядка 52-53 рублей. Однако старт валютных покупок Минфина в сочетании с неопределенностью вокруг новых американских санкций сдерживают укрепление российской валюты", - добавил он.

"Впрочем, в случае повышения ставки ФРС в конце марта, весной вернется интерес к еврооблигациям. Керри-трейдеры будут перекладываться из рублевых инструментов в валютные, если доходность рублевых бондов упадет до 6,5% годовых, а долларовых вырастет до 4%. Такая низкая премия по доходности рублевых инструментов не оправдывает рисков, и рубль ослабеет", - сказал Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Инвесторов в рамках carry trade пока привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.