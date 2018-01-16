Рынок США процветал в первый год президентства Трампа из-за роста прибыли и снижения налогов

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Американские рынки акций достигли рекордных высот в первый год правления президента Дональда Трампа благодаря дружественной по отношению к бизнесу политике, стабильной корпоративной прибыли и восстановлению роста мировой экономики, сообщает Dow Jones.

С того момента, как Трамп занял Белый дом, индекс S&P 500 вырос на 23%. Это его лучший результат в первый год правления президента-республиканца. Только рост фондовых бирж в первый год у власти президентов Франклина Делано Рузвельта и Барака Обамы превзошел указанный показатель. Рост фондового рынка в первый год второго срока Билла Клинтона в кресле президента тоже оказался лучше.

Недавно индекс DJIA впервые превысил отметку 25000 пунктов, а Nasdaq Composite преодолел рубеж в 7000 пунктов. На зарубежных биржах тоже наблюдалось ралли. Доходность ведущих фондовых индексов в Японии, Гонконге и Бразилии в первый год президентства Трампа превысила 20%, а европейские индексы прибавили примерно по 10%.

"Рынки бурлят", - говорит Эрнесто Рамос, руководитель отдела акций в BMO Global Asset Management.

Американские акции дорожали, несмотря на разрушительные ураганы и другие природные катастрофы, усиление напряженности в отношениях с Северной Кореей и государственное расследование вмешательства России в выборы в США.

Трамп внимательно следит за рынком акций, зачастую напоминая публике о высотах, достигнутых индексами во время его пребывания у власти. "Рынок акций дорос до очередного максимума энергично и с энтузиазмом", - написал он в июле в своем блоге в Twitter.

Рост на рынке начался еще до вступления Трампа в должность президента. Это случилось благодаря надеждам на то, что президент-республиканец и конгресс, где большинство мест занимают республиканцы, узаконят стимулирующую рост политику, которую Трамп рекламировал в ходе своей президентской кампании. В ней подразумевались меры по дерегулированию, снижение корпоративных налогов и инвестиции в размере примерно 1 трлн долларов в модернизацию национальной инфраструктуры.

Многие инвесторы полагали, что основными бенефициарами политики республиканцев станут акции банков и промышленных компаний. Аналитики утверждали, что снижение налогов и ослабление регулирования будет способствовать росту прибыли кредиторов, а экономический рост поможет повысить продажи производителей тяжелой техники. Но инвесторы также начали покупать акции менее крупных, сфокусированных на местном бизнесе компаний. Они обычно платили налоги по более высокой эффективной ставке, чем транснациональные фирмы, и поэтому должны были выиграть больше остальных от снижения налогов. Ставка на эти акции и сектора теперь известна как концепция "Trump trade".

Какое-то время эта концепция работала. Вскоре после того, как Трамп стал президентом, индекс DJIA, в котором особый вес имеют акции таких промышленных компаний, как Caterpillar Inc. и Boeing Co., а также банков, например Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase, закрылся выше 20000 пунктов. Уровень, достигнутый 25 января прошлого года, оказался в то время вторым лучшим по скорости ростом DJIA на тысячу пунктов.

Однако инвесторы, рассчитывавшие на то, что новые политические меры спровоцируют ускорение экономического роста, инфляции и укрепление доллара, в итоге получили смешанные результаты. Американская валюта продолжила падать с 14-летнего максимума, достигнутого вскоре после президентских выборов в США, а цены гособлигаций, далекие от стремительного падения, которое предсказывали некоторые аналитики, продолжили торговаться в достаточно узком диапазоне.

"Судя по весне и лету, рынки начали демонстрировать некоторые признаки разочарования относительно скорости предполагаемых изменений", - говорит Самир Самана, аналитик по мировым фондовым рынкам из Wells Fargo Investment Institute.

Позже, когда инвесторы перестали рассчитывать на рост рынка, стимулированный изменением политики, выяснилось, что есть другие поводы для покупки акций. Корпоративная прибыль продолжила стабильно увеличиваться, причем фирмы – от таких технологических гигантов, как Facebook <FB> Inc., до таких экономических тяжеловесов, как Caterpillar, – отчитывались о прибыли, превосходящей ожидания.

Другие катализаторы мировой экономики тоже начали демонстрировать силу впервые за долгие годы. В августе ОЭСР заявила, что все 45 стран, которые она отслеживает, вероятно, завершат 2017 год с экономическим ростом. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2007 году.

Итоговый рывок фондовые рынки совершили в конце прошлого года, когда конгресс принял налоговый закон, снижающий корпоративную налоговую ставку до 21% с 35%. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, новый закон в 2018 году приведет к 5%-ному росту прибыли на акцию у компаний в составе S&P 500.

"Время шло, а республиканцы так и не сумели добиться ощутимого успеха в законодательном плане, что делало принятие налоговой реформы еще более важным фактором", - говорит Рамос.

Несмотря на опасения экономистов касательно того, что снижение налогов повысит дефицит госбюджета более чем на 1 трлн долларов, настрой в бизнес-кругах улучшался из-за ожидаемой экономии налогов и по мере того, как администрация Трампа принимала меры по ослаблению регулирования в ряде отраслей. По данным Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business), в конце прошлого года оптимизм в малом бизнесе достиг второго по величине показателя за всю 44-летнюю историю отслеживания данных.

Индексы S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite завершили 2017 год с лучшими результатами с 2013 года.

"В прошлом году действительно поразило то, что все классы активов росли в унисон, - признается Самана из Wells Fargo. – Действительно в портфеле не было ни одного класса активов, который бы показал слабые результаты. И это застало многих из нас врасплох".